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Отруєння Скрипалів: поліція Лондона не знайшла доказів причетності Путіна

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Британська поліція не знайшла доказів причетності влади Росії до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Скотленд-Ярд заявив, що у них немає підстав для висунення звинувачень президенту РФ Володимиру Путіну, пише The Guardian.

"Ми офіцери поліції, тому нам потрібно шукати докази. Було багато спекуляцій про те, хто несе відповідальність, хто віддавав накази, і все це засновано на експертних знаннях людей про Росію. Я повинен йти з доказами", – розповів глава британської контртерористичної поліції Ніл Басу, зазначивши, що розслідування ще триває.

Новини
"Отруїли Петров і Боширов": стан Скрипаля різко погіршився
Юлія і Сергій Скрипалі

Юлія і Сергій Скрипалі

kp.ru

Поліція Лондона як і раніше вважає, що в підготовці замаху брали участь не тільки підозрювані Олександр Петров і Руслан Боширов, а й низка інших осіб.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія –Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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Тема
Отруєння Скрипаля
Місце
Великобританія
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филипп филипыч
филипп филипыч
все доказательства есть у антоши геращенко)) он сказал что виноват путин. вот ваи и доказательство)
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Судя по многочисленным фото бати с доцей обнимающихся с пинтой пива в пабе, там новичок вошел в реакцию темным ирландским...
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Карпов Стас
Карпов Стас
Английская полиция вслух озвучила то, что и так давнбыло известно всем здравомыслящий людям
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