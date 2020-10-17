У Росії заявили, що відносини з ЄС досягли найнижчого рівня

У відповідь на введення санкцій Європейського Союзу після отруєння опозиціонера Олексія Навального в РФ заявили, що відносини країни і ЄС досягли "найнижчого рівня за останній час".

"Це рішення [Ради ЄС] підтвердило наші найгірші побоювання", – сказав у суботу, 17 жовтня, постпред Росії при ЄС Володимир Чижов. Його цитує ТАСС.

Чижов вважає, що обґрунтування для нових обмежувальних заходів нібито недостатньо.

"Обґрунтування цих санкцій і з політичної, і з юридичної точок зору дуже кволе, а з моральної – просто неприйнятне. Серед тих, хто ратував за введення санкцій, явно були внутрішні розбіжності", – запевняє він.

На думку росіянина, Франція та Німеччина нібито не представили "навіть своїм союзникам" доказів зв'язку осіб, які потрапили під санкції, "з цією історією". Формулювання "отруєння" Чижов, очевидно, свідомо уникає.

Він заявив, що санкції нелегітимні й незаконні. "У світі є тільки одна інстанція, уповноважена вводити санкції, – це Рада Безпеки ООН", – запевняє Чижов.

"Все це було засноване на такій ущербній логіці, що, оскільки ініціатива санкцій виходить від Німеччини та Франції – двох важковаговиків, від яких у євроспільноті багато що залежить, то потрібно це просто прийняти на віру. При цьому, умовивши країни ЄС і найближчих партнерів [Великобританію і Норвегію], вони в своїй, скажімо м'яко, наївності вважали, що те ж саме повинні зробити і громадяни Росії – повірити їм на слово.

А довіра – дуже крихка річ, її дуже легко зруйнувати і дуже важко знову склеїти. І в нашому випадку від неї на цей момент, на жаль, мало що залишилося", – продовжив постпред РФ.

Він також заявив, що РФ прийме дзеркальні заходи і введе персональні санкції проти представників Берліна та Парижа.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія переглянути відносини з ЄС в цілому, Чижов повторив, що ці відносини "і так вже знаходяться на нижчій позначці".

"Зізнатися, я очікую, що мені й моїм співробітникам найближчим часом стане складніше працювати, але ми до цього готові", – сказав він.

Володимир Чижов Ирна

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