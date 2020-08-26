Отруєння Навального: США пообіцяли надати допомогу в розслідуванні, але є умова

США висловили стурбованість попередніми висновками німецьких медиків про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний.

У заяві державного секретаря Майка Помпео йдеться, що штати готові допомогти в розслідуванні інциденту, але за однієї умови – якщо висновок лікарів підтвердиться.

"Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо із сім'єю Навального та сподіваємося на його повне одужання", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що отруєння опозиційного політика Олексія Навального нібито "не вигідне для російського керівництва".