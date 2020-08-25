Провідні ЗМІ Європи зв'язали отруєння Навального з режимом Путіна: що пишуть на Заході про інцидент

Відомі європейські видання пов'язують отруєння російського опозиціонера Олексія Навального з його політичною діяльністю та детально висвітлюють історію інциденту.

Як пише ВВС, мало які з подій у Східній Європі отримують стільки ж уваги, скільки отримало на Заході отруєння Навального. Журналісти проаналізували знакові публікації ЗМІ Європи про ймовірний замах на росіянина.

Французька газета Le Monde пише, що "справа Навального ускладнить відносини з Москвою".

У той час як канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і голова Європейської ради Шарль Мішель ведуть із президентом РФ Володимиром Путіним "делікатні переговори" про ситуацію в Білорусі, пише газета, отруєння Навального показує, наскільки важко вести справи з Москвою.

Le Monde нагадала, що Макрон останнім часом намагався налагодити діалог із Путіним і обіцяв приїхати в Москву з візитом у 2020 році.

"Білоруська криза та справа Навального вимагають від Макрона, щоб він був як ніколи чітким і твердийм у цих контактах", – зазначили у виданні.

На думку Le Monde, це отруєння, як і низка вбивств та замахів на супротивників Кремля, що передували інциденту, багато що говорить про суть російської влади:

"Винних у цих злочинах рідко вдається знайти, а якщо навіть знаходяться виконавці, то замовники залишаються в тіні. На якому б рівні не приймалися рішення, такі способи змусити замовкнути політичних супротивників багато говорять про слабкість режиму, який організовує цю систему репресій і безкарності або принаймні дозволяє їй існувати".

Мешканець Лондона, канадський публіцист і історик Гвін Дайєр, чиї тексти публікують десятки газет по всьому світу, пише, що отруєння Навального нагадало йому історію з убивством у 1170 році Томаса Беккета – архієпископа Кентерберійського й опонента короля Генріха Другого.

У колонці в кіпрській газеті Cyprus Mail історик розповів, що, згідно з офіційною версією, Беккета зарубали чотири лицарі, які захотіли догодити Генріху і занадто буквально сприйняли його слова: "Ах, хто б мене врятував від цього норовливого попа?"

Сам Генріх стверджував, що не хотів вбивати архієпископа, а також дуже демонстративно каявся. Багато істориків не вірять у його непричетність.

"Може, бос і не віддавав накази особисто, але дуже важко повірити, що він не знає, що відбувається. Заяви росіян, що всі ці інциденти [з вбивствами і замахами на опозиціонерів] – це провокації ворожих західних спецслужб, не виглядають правдоподібними: Росія просто недостатньо важлива, щоб витрачати на неї стільки зусиль, скільки для цього знадобилося б", – написав Дайєр.

Провідна німецька газета Frankfurter Allgemeine щодня публікує новини про Навального. Вона також запитала читачів, чи будуть розслідувані обставини отруєння опозиціонера. Станом на південь 25 серпня понад 80% респондентів відповіли: "Ні".

Ще одне популярне німецьке видання, Spiegel, пише, що перед Заходом знову постає питання: чи причетний Путін особисто до отруєння Навального, або ж це зробили особи, які хотіли догодити президенту. Причому другий варіант не особливо полегшить справу, вважає автор Spiegel Маркус Фельденкірхен.

"Уряд Німеччини тепер теж опинився під тиском. Одна справа – хотіти тісної співпраці з Росією. Зовсім інша – підтримувати співпрацю з Путіним – особою, яка анексувала Крим у порушення міжнародного права, активно дестабілізувала схід України, особа, яка, очевидно, стоїть за хакерською атакою на бундестаг і за вбивством у Тиргартені", – написав Фельденкірхен.

Німецьке видання Bild також вело відеотрансляції з аеропорту Тегель, куди опозиціонера привезли з Омська, і з клініки "Шаріте".

Організатор Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер розповів Bild, що отруєння Навального "серйозно підірвало довіру Заходу до російського керівництва".

Представник опозиційної партії "Вільні демократи" Александер Граф Ламбсдорф зі свого боку закликав ввести проти російського керівництва нові санкції і подати позов до Міжнародного кримінального суду.

Іспанська El Pais у контексті інциденту з Навальним нагадала про отруєння Олександра Литвиненка та Сергія і Юлії Скрипалів. Крім того, два роки тому в ту ж клініку "Шаріте" із симптомами отруєння було доставлено з Росії учасника Pussy Riot, одного з видавців незалежного інформаційного проекту "Медіазона" Петра Верзилова.

На думку El Pais, отруєння Навального може ще більше ускладнити відносини Берліна та Москви.

"Канцлерка Німеччини Ангела Меркель нещодавно сказала, що у Німеччині є серйозні підстави підозрювати [РФ] у кібератаці на бундестаг і депутатів. До цього додається вбивство серед білого дня в берлінському парку чеченського заколотника, в якому прокуратора Німеччини звинуватила Москву", – нагадала іспанська газета.

Італійська La Repubblica процитувала російського опозиціонера в вигнанні і колишнього чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова:

"Дуже ясний сигнал усім у Росії і за її межами: режим Путіна більше не потерпить, щоб хтось піднімав голос проти нього".

"Путін несе відповідальність за те, що відбувається в Росії, тому що це він створив систему, в якій такі випадки стали нормою. Але ми чекаємо висновків німецьких лікарів, якою речовиною був отруєний Олексій Навальний. Тоді ми зможемо краще зрозуміти, хто саме це зробив", – сказала газеті La Repubblica вдова отруєного співробітника КДБ і ФСБ Олександра Литвиненка Марина.

Датське видання Information у свою чергу нагадало, що отруєння сталося перед виборами: "Таким чином, особа, яка стала об'єднуючою силою антипутінського руху, виведена з гри перед вересневими місцевими виборами".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Європейський Союз засудив отруєння Олексія Навального і назвав подію "схожою на замах на життя".

Раніше німецька клініка Charite підтвердила отруєння політика речовиною групи холінестерази.

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