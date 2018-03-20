Отруєння Литвиненка: батько екс-офіцера ФСБ назвав ім'я вбивці

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який помер від отруєння полонієм у 2006 році у Великобританії, був убитий Алексом Гольдфарбом - людиною з "близького кола" російського олігарха Бориса Березовського.

Таку заяву зробив батько агента російських спецслужб Вальтер Литвиненко в ефірі Першого каналу, передає "РИА Новости". З'явившись у студії, чоловік привітав та обійняв Андрія Лугового, якого Великобританія підозрює у вбивстві Литвиненка.

Відзначається, що в 2000 році Гольдфарб допомагав Литвиненку переправитися з Туреччини до Великобританії. Про це, за словами батька загиблого, йому повідомила дружина Гольдфарба. Також він зазначив, що Ахмед Закаєв, який тоді теж знаходився в Лондоні, назвав Гольдфарба агентом ЦРУ.

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"Його, мені здається, отруїли кілька разів. Навіть у госпіталі його отруїли", - заявив Вальтер Литвиненко, додавши, що потрапити в лікарню міг хто завгодно.

Також він зазначив, що спочатку його синові ставили діагноз "харчове отруєння", який потім змінили на отруєння талієм, і тільки потім була озвучена версія про застосування полонію-210.

Як писав "Обозреватель", вдова Литвиненка після отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля виступила з важливою заявою.