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"Отримаєш у пику!" Збіглий екс-нардеп зчепився з українцем на росТБ

2.2тЧитати новину російською

Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до Росії, влаштував суперечку з українським політологом Василем Вакаровим у процесі дискусії про запобігання вбивству Аркадія Бабченка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, він пригрозив своєму опонентові рукоприкладством через жорстку відповідь на образи журналіста. Інцидент стався в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Все почалося з того, що Марков назвав Бабченка "дуже неприємним типом" і безпідставно звинуватив його у продажності.

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"Це повія, якій все одно, де, що і як. Йому ця Україна точно так само, як і його батьківщина Росія. Ось людині плювати на все! Дайте йому англійський паспорт - він завтра переїде до Англії жити. Ось таких ось виродків зараз в Україні хоч греблю гати!" - вилаявся колаборант.

У відповідь на це Вакаров запитав у нього, чи не переказує збіглий екс-парламентар власну автобіографію, чим викликав у останнього напад гніву.

"Васю, ти переходиш на особисті образи?! Можна і в пику за це отримати!" - фамільярно і загрозливо обурився Марков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний екс-нардеп осквернив пам'ять Героїв Майдану, цинічно пожартувавши, що Україні слід створити замість Небесної Сотні кремлівську сотню.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Ігор МарковАркадій Бабченко
Місце
Росія
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