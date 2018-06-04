"Отримаєш у пику!" Збіглий екс-нардеп зчепився з українцем на росТБ

Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до Росії, влаштував суперечку з українським політологом Василем Вакаровим у процесі дискусії про запобігання вбивству Аркадія Бабченка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, він пригрозив своєму опонентові рукоприкладством через жорстку відповідь на образи журналіста. Інцидент стався в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Все почалося з того, що Марков назвав Бабченка "дуже неприємним типом" і безпідставно звинуватив його у продажності.

"Це повія, якій все одно, де, що і як. Йому ця Україна точно так само, як і його батьківщина Росія. Ось людині плювати на все! Дайте йому англійський паспорт - він завтра переїде до Англії жити. Ось таких ось виродків зараз в Україні хоч греблю гати!" - вилаявся колаборант.

У відповідь на це Вакаров запитав у нього, чи не переказує збіглий екс-парламентар власну автобіографію, чим викликав у останнього напад гніву.

"Васю, ти переходиш на особисті образи?! Можна і в пику за це отримати!" - фамільярно і загрозливо обурився Марков.

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