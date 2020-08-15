Оточення Лукашенка готується до втечі в Росію – Bloomberg

Джерела в Москві повідомили про плани людей з оточення Лукашенка.

Люди з оточення президента Білорусі Олександра Лукашенка вивчають можливість втечі в Росію в разі відсторонення від влади.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела в Москві, деякі чиновники в Кремлі побоюються, що Лукашенко не втримається в президентському кріслі.

"Поки Олександр Лукашенко заявляє, що у нього немає планів залишати Білорусь, деякі люди з його оточення вивчають можливості втечі в Росію", – відзначає видання.

За словами ще одного джерела, близького до Кремля, деякі російські чиновники вважають жорстоке придушення опозиції контрпродуктивним.

При цьому ці ж люди не виключають, що в кінцевому підсумку така політика, ймовірно, збереже Лукашенка при владі, принаймні, на якийсь час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в країні і зателефонував голові РФ Володимиру Путіну.

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