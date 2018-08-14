В целом мир движется в сторону стандартизации и ряд компаний, которые в нем работают из разных стран, будут переходить на единую систему расчетов. Доля долларов в международных расчетах в последнее время только растет. Ни евро, ни юани ему в этом не повредили.

Но отдельные страны, бизнес, рынки при желании могут перейти с доллара на другую валюту, только это будет сопровождено отдельными издержками. За отказ от общепринятой и стандартизированной единицы расчетов этим экономикам и бизнесам на рынке придется заплатить. То есть, технически нет ничего невозможного, но понятно, что глобальная мировая экономика будет продолжать все больше работать на основе доллара. По крайней мере, в обозримой перспективе ему не видно никаких существенных угроз. А те, кто захотят отказаться от доллара по политическим или каким-то иным причинам, либо будут исключены из рынка, либо будут нести издержки за свое решение.

Отказ Турции или России при расчете долларом на экономику США не повлияет ровным счетом никак. Возможно лишь спекулятивное колебание, но не долгосрочное.

Гораздо интереснее, как отказ от доллара будет влиять на экономику той же самой России или Турции. Допустим, Россия начинает продавать свою нефть в неудобной для кого-то валюте. Но на рынке много разной нефти, которую легко купить в удобной валюте. Значит тем, кто будет продавать свой товар в неудобной валюте, придется делать это дешевле. По сути, Россия будет зарабатывать на нефти гораздо меньше.

Причем, одно дело, если это будет переход от доллара к евро, который у всех есть. А вот если будет переход из доллара в рубли или юани, то разница в прибыли будет только возрастать.