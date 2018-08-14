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ПолітикаЕкономіка
Дмитро Нєкрасов
Дмитро Нєкрасов
Російський економістВсі статті автора

Отказ от доллара: чем это грозит Турции и России

21.2тЧитати новину російською

В целом мир движется в сторону стандартизации и ряд компаний, которые в нем работают из разных стран, будут переходить на единую систему расчетов. Доля долларов в международных расчетах в последнее время только растет. Ни евро, ни юани ему в этом не повредили.

Но отдельные страны, бизнес, рынки при желании могут перейти с доллара на другую валюту, только это будет сопровождено отдельными издержками. За отказ от общепринятой и стандартизированной единицы расчетов этим экономикам и бизнесам на рынке придется заплатить. То есть, технически нет ничего невозможного, но понятно, что глобальная мировая экономика будет продолжать все больше работать на основе доллара. По крайней мере, в обозримой перспективе ему не видно никаких существенных угроз. А те, кто захотят отказаться от доллара по политическим или каким-то иным причинам, либо будут исключены из рынка, либо будут нести издержки за свое решение.

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Отказ Турции или России при расчете долларом на экономику США не повлияет ровным счетом никак. Возможно лишь спекулятивное колебание, но не долгосрочное.

Гораздо интереснее, как отказ от доллара будет влиять на экономику той же самой России или Турции. Допустим, Россия начинает продавать свою нефть в неудобной для кого-то валюте. Но на рынке много разной нефти, которую легко купить в удобной валюте. Значит тем, кто будет продавать свой товар в неудобной валюте, придется делать это дешевле. По сути, Россия будет зарабатывать на нефти гораздо меньше.

Причем, одно дело, если это будет переход от доллара к евро, который у всех есть. А вот если будет переход из доллара в рубли или юани, то разница в прибыли будет только возрастать.

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Автор
Дмитро НєкрасовДмитро Нєкрасов
Тема
російська економіка
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Вот США и будут покупать нефть за доллары, а ЕС за евро, а Китай за юани. Это нехилая трещина в долларовой экономике мира и она будет только увеличиваться.
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
))) Какой тупой кацапский сброд!!!! И это радует))) отказывайтесь побыстрее!!!! С удовольствием посмотрю псевдоэкономик-рашенцирк))) Ну какие они тупые...... Дебилы, блядь!(С)
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Моня
Моня
Падение американской финансовой системы стало объективной реальностью. Всё больше стран начинает отказываться от доллара, как от денежной единицы в международных финансовых расчётах. Желание американского имперского олигархата править миром и навязывать ему свою волю стало абсолютно несовместимым с интересами стран с новыми более динамично развивающимися экономиками, благодаря которым мир постепенно переходит на более новый и качественный уровень развития. Новые технологии в производстве, средствах информации и транспорта требуют новых, гораздо более эффективных и справедливых финансовых отношений на нашей планете.
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Soin Sergii
Soin Sergii
Моня, Это не Россия ли случайно "страна с динамично развивающейся экономикой"? Не делайте мне смешно, Моня. Это вас жопа разорванная развевается.
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Ossi Volter
Ossi Volter
Моня, Ай-яй-яй,Моня...или как Вас там ,молодой человек ? Вам обидно за русский олигархат ? Победоносно -бедоносное шествие по планете прекращает Америка ? И кто же эти "динамично " развивающиеся страны ? У них есть и новые технологии О .и более эффективные и справедливые финансовые отношения ! Я Вас поздравляю ! Вы открыли новые земли на планете ! Да ,оказывается это возможно...слава Колумба жива !
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