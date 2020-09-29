От решения в Милане будет многое зависеть в судьбе Виталия Маркива
Сегодня состоялось первое заседание апелляционного суда Милана по делу нацгвардейца Виталия Маркива.
Адвокаты Виталия заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли.
А именно:
1. Экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, доказывающие, что выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров, а вовсе не со стороны горы Карачун, до которой было 1700-1800 метров.
2. Комиссионную военную экспертизу, которая показала, что Виталий Маркив не мог видеть Андреа Роккелли и сопровождающих его лиц. А также, что по своим служебным обязанностям он не мог отдавать приказы о наведении и стрельбе в их сторону.
3. Документальный фильм Итальянского Режиссера “The Wrong Place” ("Не в то время, не в том месте"), в котором итальянские военные эксперты и юристы убедительно повествуют об абсурдности и необоснованности чудовищного обвинительного приговора Виталию Маркиву за преступление, которое он не совершал.
4. Также адвокаты настаивают на том, что итальянским прокурорам нужно выехать на место событий в г. Славянск на гору Карачун и там провести необходимые измерения и экспертизы, чтобы отказаться от идеи осуждать невиновного.
Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании, которое состоится в четверг 1 октября.
От этого промежуточного решения будет многое зависеть в судьбе Виталия Маркива, который провёл без свободы уже 3 года 2 месяца и 30 дней своей молодой жизни.
Удовлетворение ходатайств адвокатов, хотя бы частичное, будет свидетельствовать о желании судей и присяжных апелляционного суда Милана разобраться по существу.
И наоборот, отказ в приобщении доказательств и фактов стороны защиты может показать, что и апелляция не готова основывать своё решение на фактах и доказательствах.
На фото двери в зал суда, где решается сейчас судьба патриота и Защитника Украины Виталия Маркива.