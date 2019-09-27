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28 вересня • оновлено в 18:44
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"Осушую болото!" Трамп після скандалу запустив передвиборний ролик із Зеленським

9.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп опублікував передвиборний ролик, в основі якого лежить скандал з його опонентом Джо Байденом.

У Facebook Трампа з'явилося відео, яке він супроводив фразою: "Я осушую це болото!"

"Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони [влада України] звільнять генпрокурора [Віктора Шокіна], який розслідував діяльність компанії його сина", - сказано в ролику.

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На відео також фігурує президент України Володимир Зеленський, а також його попередник Петро Порошенко.

"Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи хочуть відправити його у відставку через процедуру імпічменту. І їх медійні пси вдалися до брехні. Вони програли вибори, і тепер вони хочуть виграти ці вибори. Не дозволь їм!" - каже голос за кадром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Джо Байден Володимир Зеленський Петро Порошенко Віктор Шокін
Місце
Україна
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А Джулиани вчера сказал что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.... И он их скоро опубликует. Кому то придет копзда...
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