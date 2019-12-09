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10 грудня • оновлено в 01:25
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"Постійний особливий статус Донбасу": Путін закликав змінити Конституцію України

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що "нормандська четвірка" узгодила безальтернативне виконання Мінських угод від 2015 року.

Свою позицію він висловив на спільній пресконференції в Парижі вночі 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Лідер висловив надію, що розведення сил на Донбасі буде продовжено. Також глава РФ закликав закріпити в Конституції особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Путін заявив, що хоче бачити це "на постійній основі".

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Путін закликав змінити Конституцію України

Путін закликав змінити Конституцію України

Скріншот з відео

Крім того, він закликав ввести амністію для терористів "Л/ДНР" і збільшити кількість пунктів пропуску на окуповані території.

"Росія буде робити все, щоб внести посильний внесок у врегулювання ситуації на Україні. Не треба забувати про простих людей в Донбасі, домовленості повинні поліпшити їхнє життя не колись, а зараз", – висловився Путін.

Президент РФ заявив, що потепління між країнами однозначно є і в ряд питань було досягнуто прогресу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше домовленості озвучив президент України Володимир Зеленський.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Салупу пусть себе изменит, )(уйло поганое
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О, как обоз запел! Путин уже не агрессор, а лидер и глава РФ!
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