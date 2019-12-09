"Постійний особливий статус Донбасу": Путін закликав змінити Конституцію України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "нормандська четвірка" узгодила безальтернативне виконання Мінських угод від 2015 року.
Свою позицію він висловив на спільній пресконференції в Парижі вночі 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Лідер висловив надію, що розведення сил на Донбасі буде продовжено. Також глава РФ закликав закріпити в Конституції особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Путін заявив, що хоче бачити це "на постійній основі".
Путін закликав змінити Конституцію України
Скріншот з відео
Крім того, він закликав ввести амністію для терористів "Л/ДНР" і збільшити кількість пунктів пропуску на окуповані території.
"Росія буде робити все, щоб внести посильний внесок у врегулювання ситуації на Україні. Не треба забувати про простих людей в Донбасі, домовленості повинні поліпшити їхнє життя не колись, а зараз", – висловився Путін.
Президент РФ заявив, що потепління між країнами однозначно є і в ряд питань було досягнуто прогресу.
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ НУЖНО ЗАТЯГИВАТЬ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ЗАПРЕТОМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВОВАВШИХ В СОБЫТИЯХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫhttps://t.co/LxSM1svetb pic.twitter.com/VMFvDfOwq9— Александр Невский (@zidan_alex) December 9, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше домовленості озвучив президент України Володимир Зеленський.
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