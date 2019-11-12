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12 листопада • оновлено в 17:44
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Особливий статус для Донбасу: Росія виступила з цинічним закликом у Мінську

1.1т
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Російська делегація в Тристоронній контактній групі закликала українську сторону почати прямі переговори з самопроголошеними "Л/ДНР" про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Із такою заявою виступив повноважний представник РФ на переговорах Борис Гризлов, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Росія закликала Україну продовжити термін дії закону, який закінчується 31 грудня 2019 року, до 2020 року. Обговорити всі поправки Кремль запропонував спочатку з терористичними "Л/ДНР", а потім на спільному засіданні ТКГ.

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Росія виступила з цинічним закликом щодо Донбасу

Росія виступила з цинічним закликом щодо Донбасу

Корреспондент

Гризлов наполіг, що "для повноцінного введення в дію особливого статусу потрібне його закріплення в Конституції".

"Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів Комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в Контактній групи готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на сьогоднішній зустрічі", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 листопада президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, в якій обговорювали особливий статус Донбасу.

  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не домовлялася з Росією про особливий статус для Донбасу в Конституції.

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Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі
Особа
Борис Гризлов
Місце
Україна
Тег
Донбас
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