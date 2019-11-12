Особливий статус для Донбасу: Росія виступила з цинічним закликом у Мінську

Російська делегація в Тристоронній контактній групі закликала українську сторону почати прямі переговори з самопроголошеними "Л/ДНР" про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.
Із такою заявою виступив повноважний представник РФ на переговорах Борис Гризлов, передає "Інтерфакс-Україна".
Крім того, Росія закликала Україну продовжити термін дії закону, який закінчується 31 грудня 2019 року, до 2020 року. Обговорити всі поправки Кремль запропонував спочатку з терористичними "Л/ДНР", а потім на спільному засіданні ТКГ.
Росія виступила з цинічним закликом щодо Донбасу
Корреспондент
Гризлов наполіг, що "для повноцінного введення в дію особливого статусу потрібне його закріплення в Конституції".
"Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів Комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в Контактній групи готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на сьогоднішній зустрічі", – висловився він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 листопада президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, в якій обговорювали особливий статус Донбасу.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не домовлялася з Росією про особливий статус для Донбасу в Конституції.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".