"Особистого життя не вистачає!" Путін зробив комплімент блогерші: хто вона

Під час "Прямої лінії з Володимиром Путіним" 7 червня російський президент не втримався і зробив комплімент 38-річній блогерші з Челябінська Наталії Красновій.

Вона запитала у глави РФ про те, коли блогінг стане професією і у відповідь почула:

"Ви виглядаєте молодше за свій вік. Ми знаємо, за рахунок чого живуть блогери - за рахунок рекламних грошей. У вас, судячи з усього, це добре виходить".

Після цих слів президента у своєму Instagram вона заявила: "Я заб'ю на все після компліменту Путіна. У цей момент у мене серце дуже калатало, хоча я часто виступаю з концертами".

Відзначимо, що під час "Прямої лінії" Путін кілька разів повторив, що через політичну діяльність йому доводиться жертвувати особистим життям.

Наталія Краснова - учасниця клубу КВН, гумористичних передач "Камеді Баттл", "Стендап", ведуча гумористичного б'юті-блогу на відеохостингу YouTube.

Після закінчення вузу Наталя 10 років працювала у школі, а потім в інституті. За цей час Наталія Краснова захистила кандидатську дисертацію з педагогіки і отримала звання "Учитель року". У вільний час Краснова продовжує займатися танцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час "прямої лінії" Володимиру Путіну задавалися незручні питання. Також показали інтернет-меми.

Крім того, колишній головний тренер футбольної збірної Росії Валерій Газзаєв забув поставити запитання президенту РФ, проте той все ж відповів.