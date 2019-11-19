Особисто віддав наказ: у Держдепі Трампа звинуватили у шантажі України

Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про заморожування військової допомоги Україні.

Про це на засіданні Конгресу заявив заступник держсекретаря з політичних справ Девід Хейл, про що свідчить опублікована стенограма.

Чиновник розповів, що була зустріч заступників начальників всіх відомств, які займаються міжнародними справами, де і обговорювалося питання військової допомоги нашій країні. Підтримали Україну представники всіх відомств, крім адміністративно-бюджетного управління.

"Я рішуче виступив на підтримку відновлення допомоги, і те ж саме зробили представники всіх інших відомств за винятком адміністративно-бюджетного управління Білого дому. Адміністративно-бюджетне управління, коли їх запитали, повідомило, що вони отримали вказівку від президента і виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Міка Малвейні заморозити допомогу", – пояснив Хейл.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівниця Пентагону Лара Купер повідомила, що в адміністрації президента США Дональда Трампа мали намір розморозити оборонну допомогу Україні в обмін на заяву про розслідування проти Байденів.

Раніше заарештований у Штатах бізнесмен Лев Парнас заявляв, ніби Україна знала, що США заморозять військову допомогу, якщо Київ не почне розслідувати кримінальну справу проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

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