Особисто не вимагав: Волкер прояснив свою роль у скандалі із Зеленським і Трампом

Екс-спецпредставник США по Україні Курт Волкер запевнив, що він особисто ніколи не вимагав від української влади проводити розслідування проти опонента Дональда Трампа на виборах президента Джо Байдена.

Такі слова прозвучали під час слухань щодо імпічменту президента Трампа, повідомляє "Укрінформ". За його словами, він ніколи не брав участі в обговоренні подібних питань із офіційним Києвом.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Зараз я розумію, що інші сприймали ідею розслідування можливої корупції, пов'язаної з українською компанією Burisma, як еквівалент розслідування проти колишнього віце-президента Байдена. Я сприймав це як різні речі. Перше (розслідування) було б доречним і нічим не примітним, друге – неприйнятне... Я мав би сприймати цей зв'язок по-іншому, і якби це сталося, я б виступив із власними запереченнями", – сказав він.

При цьому Волкер підкреслив, що не згоден із формулюванням його діяльності на посту як учасника групи "трьох аміго", які забезпечували тіньовий дипломатичний канал кабінету Трампа щодо України.

"Я ніколи не чув про будь-яке призначення президентом Трампом або кимось іншим посла Сондленда або когось із нас трьох до складу групи, відповідальної за українську політику", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні поточного року відбулися закриті бесіди Волкера зі співробітниками комітетів із міжнародних відносин, розвідки і спостереження. Дипломат дав свідчення добровільно.

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