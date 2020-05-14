Особистий фотограф Лукашенка заразився COVID-19

Особистий фотограф президента Білорусі Олександра Лукашенка Андрій Стасевич заразився COVID-19.

Як повідомляє "Наша Ніва", про позитивний тест на коронавірус стало відомо ще 22 квітня перед поїздкою на підприємство "Слов'янка" в місті Бобруйськ.

Через зараження перед самою поїздкою частково змінили пул журналістів, які супроводжували Лукашенка.

Олександр Лукашенко

Повідомляється, що наразі Стасевич уже майже місяць лежить у лікарні з коронавірусом. У нього діагностували двосторонню пневмонію.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що в країні зможуть побороти коронавірус, зокрема і "з божою поміччю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білорусі за неділю офіційно зареєстрували 921 новий випадок коронавірусу COVID-19 (всього більше 23 тисяч).