"Особиста зустріч?" Трамп запропонував лідеру Китаю обговорити події в Гонконзі

Президент США Дональд Трамп запропонував провести "особисту зустріч" з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення політичної кризи, що охопила Гонконг.

У своєму Твіттері Трамп сказав, що у нього "нульовий сумнів", що Сі не може "гуманно вирішити проблему Гонконга".

"Я дуже добре знаю президента Китаю Сі. Він великий лідер, який дуже поважає своїх людей. Він також хороша людина в" важкому бізнесі ". У мене НУЛЬ сумнівів, що якщо президент Сі захоче швидко і гуманно вирішити проблему Гонконгу, він зможе це зробити . Особиста зустріч? ", - написав Трамп.

Дональд Трамп

Він також пов'язав протести в Гонконзі з торговельною угодою США і Китаю. "Звичайно, Китай хоче укласти угоду. Нехай вони спочатку гуманно попрацюють з Гонконгом!", Написав він у Твіттері.

Реакція Трампа з'явилася після декількох тижнів бурхливих виступів в Гонконзі, викликаних протидією законопроекту про екстрадицію. Критики побоюються, що законопроект дозволить Китаю більш рішуче підпорядкувати Гонконг. В даний час законопроект припинений, але протести перетворилися в більш широке продемократичний рух.

МЗС Китаю звинуватив Захід у підтримці протестантів. Але Трамп свою причетність до безладів спростовує. Він закликав усіх до спокою.

Місцева влада заговорили про ознаки терористичної діяльності в протестах. За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

До Гонконгу стягнуті армійські підрозділи.

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