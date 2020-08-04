Осетровий повний місяць 2020: з'явилися яскраві фото та відео дивовижного явища
У понеділок, 3 серпня 2020 року, жителі різних країн світу спостерігали дивовижне явище – Осетровий повний місяць, яке вважається одним з найяскравіших.
Три яскравих небесних світила – Місяць, Юпітер і Сатурн – в повний місяць утворили в небі подобу трикутника. Місяць був зліва від Сатурна, Юпітер – справа.
За даними NASA, Місяць офіційно став повним 3 серпня о 18:59 за київським часом.
OBOZREVATEL зробив добірку найяскравіших фото Осетрового повного місяця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, астролог Ігор Мехеда розповів, що повний місяць 3 серпня – вкрай сприятливий, перш за все, для пошуку "другої половинки".