Осетровий повний місяць 2020: з'явилися яскраві фото та відео дивовижного явища

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Світ 08:39, 4.08.2020 Оновлено: 08:46, 4.08.2020

У понеділок, 3 серпня 2020 року, жителі різних країн світу спостерігали дивовижне явище – Осетровий повний місяць, яке вважається одним з найяскравіших.

Три яскравих небесних світила – Місяць, Юпітер і Сатурн – в повний місяць утворили в небі подобу трикутника. Місяць був зліва від Сатурна, Юпітер – справа.

За даними NASA, Місяць офіційно став повним 3 серпня о 18:59 за київським часом.

OBOZREVATEL зробив добірку найяскравіших фото Осетрового повного місяця.

Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com
Осетровий повний місяць 2020
gettyimages.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, астролог Ігор Мехеда розповів, що повний місяць 3 серпня – вкрай сприятливий, перш за все, для пошуку "другої половинки".

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