Оселилися на "п'ятій точці": небезпечні комахи ледь не вбили чоловіка

В Індії рій бджіл влаштувався на "п'ятій точці" чоловіка, поки той їхав у машині.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався в штаті Нагаленд. 25-річний місцевий житель розповів, що почув дзижчання по дорозі в гараж.

Подивившись вниз, він виявив рій бджіл, які зібралися на задній стороні його джинсів після того, як королева комах приземлилася там же.

Ілюстрація. Бджолиний рій ofthebox.org

Чоловік спробувати зрушити рій, проте йому це не вдалося. Все ж він зумів схопити бджолину королеву і помістити її в контейнер, після чого рій полетів.

Daily Mail

Відзначимо, бджолині укуси є небезпечними для людини. Яд великих бджіл дуже токсичний і може викликати сильну алергічну реакцію – шок, різкий спад тиску, спазми, що може привести до летального результату.

Як писав OBOZREVATEL, у столиці Росії Москві з'явився новий вид комах – тропічні постільні клопи. При цьому вони поширюються не тільки в антисанітарних умовах, а й у чистих приміщеннях.

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