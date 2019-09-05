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5 вересня • оновлено в 07:48
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"Ось вам!" Чоловік Скабєєвої зганьбився непристойним жестом на адресу України. Відеофакт

4.4т Читати матеріал російською

Російський пропагандист, чоловік скандальної Ольги Скабєєвої Євген Попов у прямому ефірі показав непристойний жест на адресу України.

Це трапилося на програмі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" під час обговорення Мінських угод (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Приводом для неадеквтаної поведінки рупора Кремля стала фраза українського гостя студії Гордія Бєлова. Так, він зазначив, що Росія повинна дати гарантії в новому Мінськом протоколі, що в разі ухвалення Мінська-3 на Донбасі не буде реалізований абхазький сценарій. Він підкреслив, що країна-агресор повинна підтвердити це письмово.

Євген Попов

Євген Попов

Скріншот відео

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Після цієї ремарки Попов і вибухнув гнівом, вдавшись до недозволеної поведінки перед камерою і до образ України, яка страждає через російське збройне вторгнення.

"Щоб чиї б то не було батальйони пішли на Донбас і ми б спокійно на це дивилися?! Ось вам! Ніколи такого не буде! Ось вам!" – закричав він і демонстративно показав "дулю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському телебаченні спалахнув скандал між одіозним телеведучим, голосом "антимайдану" Юрієм Котом та постійним українським гостем ефірів пропагандистів Гордієм Бєловим. Сутичка сталася під час обговорення ліквідованих терористів "ДНР" Олександра Захарченка, Арсена Павлова ("Мотороли") і Михайла Толстих ("Гіві"). Під час сварки Кот перейшов на образи і погрози.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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Mega Death
Mega Death
Это же просто шоу, чтоб народ повеселить. Вопросы Украины обсуждаются с юмором)) В России 90% населения нacpaть на Украину. Если даже ее завтра начнут ракетами бомбить, ничего не поменяется. Государство Украина для большинства россиян это временное недоразумение
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Макарский Александр
Макарский Александр
Пшеки бьют,угорцы и русские тоже. Нежилось кастрюлям в дружбе с Россией,вот и получайте иуды бендеровские
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Чан Джеки
Чан Джеки
встретимся в европе .
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