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Ось тобі й "скрєпи": росіяни зганьбилися мародерством на місці катастрофи літака

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Жадібні до халяви росіяни почали розтягувати речі з літака Airbus A321, який здійснив екстрену посадку в кукурудзяному полі в Підмосков'ї.

Про це повідомили російські ЗМІ, на що отримали бурхливу реакцію користувачів мережі, які пригадали аналогічний випадок з MH17 на Донбасі.

"Скріпи і духовність як вони є. У Підмосков'ї мародери розбирають речі з салону літака, який екстрено сів у кукурудзяному полі" – обурюються російські ЗМІ. Це погано. Це мародерство. Так робити не можна. А тепер нагадайте-но мені, що писали ці ж пропагандонЗМІ після розграбування російськими терористами збитого ними "Боїнга" МН17 ", – написав популярний блогер Vitauskas в Twitter.

НП з літаком в Підмосков'ї

НП з літаком в Підмосков'ї

Прес-служба МНС РФ

Новини
Стадіон влаштував овації екіпажу, який посадив літак на кукурудзяне поле в Підмосков'ї

Інші користувачі підтримали його обурення і пожартували над росіянами, пригадавши одну характерну приказку.

"Це скрєпи. З колін встали і запчастини для свого літака потрібні", "Не, ну а чо. З mh17 можна, а тут не можна чи що", "Що впало – то пропало, ви що, зовсім російських приказок не знаєте? Ось у хлопців запитаєте, впав боїнг – все що знайшли – наше", – прокоментували користувачі.

Ось тобі й "скрєпи": росіяни зганьбилися мародерством на місці катастрофи літака
Ось тобі й "скрєпи": росіяни зганьбилися мародерством на місці катастрофи літака
Ось тобі й "скрєпи": росіяни зганьбилися мародерством на місці катастрофи літака
Ось тобі й "скрєпи": росіяни зганьбилися мародерством на місці катастрофи літака

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь здійснив жорстку аварійну посадку 15 серпня. На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Через 15 хвилин після вильоту повітряне судно було змушено приземлитися серед поля.

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Росія
Теги
літак пропаганда
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