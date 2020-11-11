Орєшкін назвав мету Путіна у введенні миротворців у Нагірний Карабах
Президент Росії Володимир Путін вирішив втрутитися у військовий конфлікт у Нагірному Карабасі та ввести своїх миротворців, аби не поступитися геополітичними інтересами Туреччині.
Таку думку в інтерв'ю для OBOZREVATEL озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін, відповідаючи на питання, чи зможе Російська Федерація дозволити собі ще одну війну в умовах пандемії та економічної кризи.
"Путін не міг не втрутитися, в іншому разі з миротворчою функцією на Південний Кавказ увійшла б Туреччина. Алієв (Ільхам Алієв, президент Азербайджану. – Ред.) пропонує вводити турецьких миротворців, чому Росія буде дуже жорстко чинити опір. Пєсков заявив, що миротворці тільки російські, але Алієв сказав, що буде якийсь змішаний миротворчий корпус", – пояснив він.
За словами Орєшкіна, кожна сторона конфлікту просуває свої інтереси. Зокрема, мета президента Азербайджану – отримати більший контроль над територіями і підтримку "старшого брата" в особі Туреччини.
"Якби процес тривав, Алієв легко взяв би і Карабах, і повернув би контроль над усією територією Азербайджану. Тому вірменська сторона була змушена просити перемир'я, а російська – ввести миротворців, щоб не залишити місце для Туреччини. У цьому сенсі в Путіна був досить вузький коридор можливостей, він не міг далі відтягувати вступ у конфлікт", – підсумував експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Азербайджан, Вірменія та Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набула чинності з 10 листопада.
Документ, серед іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.
Російська Федерація вже відправила своїх миротворців у Нагірний Карабах. Усього прибуло 10 літаків з особовим складом і технікою.
Основу російського миротворчого контингенту становлять контрактники 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ із смт Рощинський Самарської області. Саме вони брали участь у захопленні Криму та окупації Донбасу.