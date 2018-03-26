Ордери видані: Британія анонсувала жорсткі заходи проти Росії через Скрипаля

Великобританія у відповідь на отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля збирається вжити заходів щодо російського капіталу сумнівного походження.

За словами британського міністра оборони Гевіна Вільямсона, Лондон уже видав ордери на арешт даного майна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже є ордера на арешт сумнівного майна, щодо якого у Великобританії недавно вже почав діяти новий закон. Наша мета забезпечити, щоб будь-який незрозумілим чином здобуте майно було взято на облік, і для цього робляться необхідні кроки", - сказав він на прес- конференції в Талліні в понеділок, 26 березня.

За його словами уряд в найближчі тижні і місяці буде працювати дуже старанно і забезпечить, щоб цими проблемами займалися.

Вільямсон висловив упевненість, що метою президента Росії Володимира Путіна є внесення розколу між Великобританією і її союзниками, "але Естонія і багато інших держав показали, що це неможливо".

Міністр також заявив, що він не готовий розповісти про можливі подальші кроки Великобританії щодо Росії, і що про це має повідомити прем'єр-міністр Тереза ​​Мей.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломати, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальний відповіді на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.