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7 травня • оновлено в 23:24
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Опухають шия і ступні: у США десятки дітей отримали небезпечні ускладнення COVID-19

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У США зафіксували небезпечне ускладнення у дітей, хворих коронавірусом COVID-19. У пацієнтів опухають шия, ступні, порушується робота серця й артерій.

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З такими симптомами у Нью-Йорку госпіталізували 64 людини. Раніше подібні випадки були зареєстровані в Великобританії, Італії та Іспанії, пише "Daily Mail".

Єдина смерть від небезпечного ускладнення зафіксована у дитини в Британії. Однак, за словами лікарів, ситуація незабаром може змінитися.

У США десятки дітей отримали небезпечні ускладнення COVID-19

У США десятки дітей отримали небезпечні ускладнення COVID-19

Відомо, що синдром виникає від декількох днів до тижнів після зараження коронавірусом. Існують пацієнти, у яких розвинувся такий стан, але COVID-19 не був підтверджений. Однак лікарі впевнені, що ці стани пов'язані між собою.

Спочатку вважалося, що симптоми пов'язані з хворобою Кавасакі, станом, який викликає запалення в стінках кровоносних судин і вражає здебільшого дітей у віці до п'яти років.

Наразі американські вчені прикладають зусилля до збору інформації про захворювання, що отримало назву "педіатричний мультисистемний запальний синдром, потенційно пов'язаний із COVID-19".

Як писав OBOZREVATEL, стало відомо, що в одного з помічників Дональда Трампа підтвердили COVID-19. Він є особистим камердинером президента США.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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