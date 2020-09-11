Опубліковано відверті листи Кім Чен Ина до Трампа

У розпорядженні американського журналіста Боба Вудворда опинилося листування президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Телеканал CNN опублікував розшифровку двох з 27 листів.

У першому листі від 25 грудня 2018 року Кім Чен Ин пише, що не може забути зустріч Трампа на саміті в Сінгапурі.

"Навіть зараз я не можу забути той історичний момент, коли я твердо тиснув руку Вашій Високоповажності в цьому прекрасному і священному місці, за яким весь світ спостерігав з великим інтересом. Сподіваюся, мені випаде честь знову пережити той день", – йдеться в листі.

Також він пише, що на порозі нового року весь світ неодмінно побачить "ще одну історичну зустріч, подібну сцені з фантастичного фільму".

В кінці листа лідера КНДР турбує, що, якщо обидві сторони будуть наполягати на власних поглядах про місце проведення саміту, то це може "не зовсім позитивно" позначитися на їхніх стосунках і привести до втрати часу. Щоб вирішити це питання, він пропонує терміново провести приватну зустріч на вищому рівні.

Також опубліковано лист Кіма Трампу від 10 червня 2019 року. Він вітає президента США з прийдешнім днем народження і знову згадує про зустрічі з ним.

"Подібно до того короткого часу, який ми провели разом рік тому в Сінгапурі, кожна хвилина, яку ми розділили 103 дні тому в Ханої, була моментом слави, який залишається для мене дорогоцінним спогадом", – йдеться в листі.

Кім Чен Ин переконаний, що його "сильна і особлива дружба" з Трампом стане "тією магічною силою, що дасть волю прогресу у відносинах КНДР-США".

Він вірить, що в "один прекрасний день вони зустрінуться знову", щоб "дати взаємній довірі ще один шанс".

"Цей день цілком ймовірно буде вписаний в історію як ще одна фантастична глава. Я запевняю Вашу Високоповажність, що моя повага до Вас ніколи не ослабне", – пише лідер КНДР.

Кім завершує лист поздоровленням з днем народження і найкращими побажаннями сім'ї Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня 2018 року Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі тет-а-тет і проговорили в такому форматі 45 хвилин.

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