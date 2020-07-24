Опубліковано відео перехоплення іранського літака винищувачами США: повідомляють про потерпілих

Олексій Тітофф Світ 10:28, 24.07.2020 Оновлено: 10:30, 24.07.2020

У небі над Сирією винищувачі ВПС США здійснили перехоплення пасажирського літака, що летів з Ірану. Тегеран звинуватив США в тому, що через події постраждали люди, а Пентагон заперечує порушення процедури.

Відомо, що два винищувачі F-15 перехопили авіалайнер компанії Mahan Air, який прямував за маршрутом Тегеран-Бейрут. Іранському пілотові довелося знизити висоту, щоб уникнути зіткнення з американськими винищувачами, пише Al Mayadeen.

За заявою речника МЗС Ірану Аббас Мусаві, в результаті маневрів постраждали кілька людей на борту. Дипломат вже повідомив, що Штати відповідальні за подію та після вивчення обставин того, що сталося підуть політичні і правові заходи.

У Пентагоні заявили, що порушень з їхнього боку не було і повітряні маневри не були небезпечними.

У пресслужбі Центрального командування США відзначили, що винищувач F-15 "виконував звичайну повітряну місію і провів стандартний візуальний огляд пасажирського лайнера іранської авіакомпанії Mahan Air". Військові додали, що винищувач перебував на безпечній відстані приблизно в тисячу метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, винищувачі США перехопили військові літаки Росії у Аляски.

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