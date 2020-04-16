Опубліковано унікальний документ часів СРСР про смерть Гітлера

Російське військово-історичне товариство (РВІО) опублікувало донесення командуючого 1-м Білоруським фронтом маршала Георгія Жукова головкому Збройних сил СРСР Йосипу Сталіну про самогубство фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера і рейхсміністра пропаганди Йозефа Геббельса.

Документ, заснований на здобутих радянською військовою контррозвідкою даних, датований 3 травня 1945 року (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Адольф Гітлер і Йозеф Геббельс

У донесенні йдеться, що контррозвідники затримали на території Рейхстагу особистого кухаря Геббельса Вільгельма Ланге і начальника гаража рейхсміністра Шнайдера.

За словами полонених, Гітлер наклав на себе руки 30 квітня, але місце поховання тіла їм не відомо, а Геббельс і його дружина покінчили життя самогубством 1 травня в підземному сховищі під Рейхстагом.

"При спуску в підземелля Геббельса біля входу в його робочий кабінет були виявлені обгорілі трупи чоловіка та жінки, в яких Ланге і Шнайдер відразу ж впізнали Геббельса і його дружину", – писав Жуков Сталіну.

Він відзначав, що одночасно вжиті заходи до виявлення останнього місця проживання Гітлера і детального дослідження всіх відомостей щодо його самогубства.

Донесення входить в число унікальних документів, які РВІО опублікувало з нагоди 75-річчя початку Берлінської стратегічної наступальної операції Червоної армії.

histrf.ru

histrf.ru

Як писав OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрічалися у Львові перед початком Другої світової війни, чим викликав гнів у росіян.