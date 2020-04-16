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16 квітня • оновлено в 16:26
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Опубліковано унікальний документ часів СРСР про смерть Гітлера

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Російське військово-історичне товариство (РВІО) опублікувало донесення командуючого 1-м Білоруським фронтом маршала Георгія Жукова головкому Збройних сил СРСР Йосипу Сталіну про самогубство фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера і рейхсміністра пропаганди Йозефа Геббельса.

Документ, заснований на здобутих радянською військовою контррозвідкою даних, датований 3 травня 1945 року (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Адольф Гітлер і Йозеф Геббельс

Адольф Гітлер і Йозеф Геббельс

У донесенні йдеться, що контррозвідники затримали на території Рейхстагу особистого кухаря Геббельса Вільгельма Ланге і начальника гаража рейхсміністра Шнайдера.

За словами полонених, Гітлер наклав на себе руки 30 квітня, але місце поховання тіла їм не відомо, а Геббельс і його дружина покінчили життя самогубством 1 травня в підземному сховищі під Рейхстагом.

"При спуску в підземелля Геббельса біля входу в його робочий кабінет були виявлені обгорілі трупи чоловіка та жінки, в яких Ланге і Шнайдер відразу ж впізнали Геббельса і його дружину", – писав Жуков Сталіну.

Він відзначав, що одночасно вжиті заходи до виявлення останнього місця проживання Гітлера і детального дослідження всіх відомостей щодо його самогубства.

Донесення входить в число унікальних документів, які РВІО опублікувало з нагоди 75-річчя початку Берлінської стратегічної наступальної операції Червоної армії.

Опубліковано унікальний документ часів СРСР про смерть Гітлера

histrf.ru

Опубліковано унікальний документ часів СРСР про смерть Гітлера

histrf.ru

Як писав OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрічалися у Львові перед початком Другої світової війни, чим викликав гнів у росіян.

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Особи
Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels) Йосип Сталін Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Тег
СРСР
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
30 апреля paгули будут скорбить по собаке гитлеру, своему духовному вождю. Ну а 1 мая день скорби на обозе - по рейхсминистру пропаганды геббельсу
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