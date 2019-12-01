Опубліковано список постраждалих у ДТП з автобусом на Забайкаллі

У Росії з'явився список постраждалих під час аварії, в якій на Забайкаллі з моста над річкою Куенга на лід впав рейсовий автобус з 44 пасажирами.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Видання відзначає, що в аварії загинуло двоє дітей і водій.

Аварія автобуса на Забайкаллі ria.ru

Пресслужба МОЗ Забайкальського краю виклала список евакуйованих з місця ДТП в Сретенському районі.

19 постраждалих доставлені бригадами швидкої допомоги в Сретенську, Нерчинську і Шилкінську центральні районні лікарні:

1. Ведерников Ю.М., 59 років, Шилкінська ЦРЛ

2. Григор'єв О.В., 53 роки, Шилкінська ЦРЛ

3. Панов М.Є., 26 років, Шилкінська ЦРЛ

4. Хозяєва С.Н., 29 років, Шилкінська ЦРЛ

5. Баранова С.А., 49 років, Шилкінська ЦРЛ

6. Туранов А.А., 59 років, Шилкінська ЦРЛ

7. Салтанова Д.К., 30 років, Шилкінська ЦРЛ

8. Євгеєва Е.А., 18 років, Нерчинська ЦРЛ

9. Болотова І.М., 20 років, Нерчинська ЦРЛ

10. Чернявський А.Ю., 36 років, Нерчинська ЦРЛ

11. Вдовина П.М., 30 років, Нерчинська ЦРЛ

12. Достовалов А.Г., 28 років, Нерчинська ЦРЛ

13. Воробйов В.О., 21 рік, Нерчинська ЦРЛ

14. Биков Д.С., 18 років, Нерчинська ЦРЛ

15. Мосіченко Л.А., 41 рік, Нерчинська ЦРЛ

16. Баранова І.А., 38 років, Сретенська ЦРЛ

17. Баранова К.А., 12 років, Сретенська ЦРЛ

18. Подкопалова Н.А., 42 роки, Сретенська ЦРЛ

19. Рибаков Д.В., 25 років, Сретенська ЦРЛ

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Забайкальському краї Росії автобус з 44 пасажирами і водієм впав з моста на лід річки Куенга. Попередньо, загинуло 18 осіб.

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