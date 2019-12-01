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1 грудня • оновлено в 22:11
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Опубліковано список постраждалих у ДТП з автобусом на Забайкаллі

9.4т
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У Росії з'явився список постраждалих під час аварії, в якій на Забайкаллі з моста над річкою Куенга на лід впав рейсовий автобус з 44 пасажирами.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Видання відзначає, що в аварії загинуло двоє дітей і водій.

Аварія автобуса на Забайкаллі

Аварія автобуса на Забайкаллі

ria.ru

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Тіла неможливо дістати: з'явилося відео понівеченого в страшному ДТП в Росії автобуса

Пресслужба МОЗ Забайкальського краю виклала список евакуйованих з місця ДТП в Сретенському районі.

19 постраждалих доставлені бригадами швидкої допомоги в Сретенську, Нерчинську і Шилкінську центральні районні лікарні:

1. Ведерников Ю.М., 59 років, Шилкінська ЦРЛ

2. Григор'єв О.В., 53 роки, Шилкінська ЦРЛ

3. Панов М.Є., 26 років, Шилкінська ЦРЛ

4. Хозяєва С.Н., 29 років, Шилкінська ЦРЛ

5. Баранова С.А., 49 років, Шилкінська ЦРЛ

6. Туранов А.А., 59 років, Шилкінська ЦРЛ

7. Салтанова Д.К., 30 років, Шилкінська ЦРЛ

8. Євгеєва Е.А., 18 років, Нерчинська ЦРЛ

9. Болотова І.М., 20 років, Нерчинська ЦРЛ

10. Чернявський А.Ю., 36 років, Нерчинська ЦРЛ

11. Вдовина П.М., 30 років, Нерчинська ЦРЛ

12. Достовалов А.Г., 28 років, Нерчинська ЦРЛ

13. Воробйов В.О., 21 рік, Нерчинська ЦРЛ

14. Биков Д.С., 18 років, Нерчинська ЦРЛ

15. Мосіченко Л.А., 41 рік, Нерчинська ЦРЛ

16. Баранова І.А., 38 років, Сретенська ЦРЛ

17. Баранова К.А., 12 років, Сретенська ЦРЛ

18. Подкопалова Н.А., 42 роки, Сретенська ЦРЛ

19. Рибаков Д.В., 25 років, Сретенська ЦРЛ

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Забайкальському краї Росії автобус з 44 пасажирами і водієм впав з моста на лід річки Куенга. Попередньо, загинуло 18 осіб.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Росія
Тег
ДТП
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Хорошо, но мало. Маловато будет ... маловато
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1
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Перекличку свиней публикуют. Нафиг это надо? Скот этот поганый.
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1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Naibadze Petr, та ты шо))) Это ты жёппой почувствовал, кацaпитар?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Кацaп Кацaпыч, ты пидо рас
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Makc Махов
Makc Махов
Как они пахую эти Ка цапы. Бгггггаааа
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5
0
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Makc Махов
Makc Махов
Naibadze Petr, я сказал пах ую Ка цапы. А чурки должны сапоги лизать. Бгггггаааа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Naibadze Petr, о! Идиото заклинило пасть. Оно звуки изрыгает однотипные.
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