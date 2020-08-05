Опубліковано список постраждалих під час вибуху в Бейруті

Олексій Тітофф Світ 14:09, 5.08.2020 Оновлено: 14:42, 5.08.2020

У мережі опублікували список постраждалих людей у результаті масштабного вибуху в столиці Лівану Бейруті.

Перелік виклали на Instagram-сторінці, де публікують дані людей, які загинули або пропали безвісти.

Відзначимо, що наданий список – це лише ті постраждалі, хто зараз перебуває в лікарні.

Список постраждалих під час вибуху в Бейруті
Instagram / locatevictimslebanon
Список постраждалих під час вибуху в Бейруті
Instagram / locatevictimslebanon

Нагадаємо, що увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Загинули понад 100 людей, чотири тисячі постраждали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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