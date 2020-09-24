Опубліковано список країн, що не визнали легітимність Лукашенка

Мирослав Семенюк Світ 14:41, 24.09.2020 Оновлено: 14:42, 24.09.2020

Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

При цьому є держави, які визнали Лукашенка і привітали його з "інавгурацією".

Не визнають легітимність Лукашенка:

  • 27 країн ЄС

  • Великобританія

  • США

  • Канада

  • Україна

Президент Росії Володимир Путін раніше вітав Лукашенка з "переобранням", окремого привітання з "інавгурацією" не було.

Також ще до церемонії Лукашенка привітали лідери Туреччини, Венесуели, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Узбекистану. "Перемогу" Лукашенка визнали невизнані Абхазія і Південна Осетія.

Президент Туркменістану привітав Лукашенка з "інавгурацією".

Китай виступив із заявою, в якій підкреслюється "повага до вибору білоруського народу".

Грузія поки не озвучила свою позицію.

tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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