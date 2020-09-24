Опубліковано список країн, що не визнали легітимність Лукашенка
Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
При цьому є держави, які визнали Лукашенка і привітали його з "інавгурацією".
Не визнають легітимність Лукашенка:
27 країн ЄС
Великобританія
США
Канада
Україна
Президент Росії Володимир Путін раніше вітав Лукашенка з "переобранням", окремого привітання з "інавгурацією" не було.
Також ще до церемонії Лукашенка привітали лідери Туреччини, Венесуели, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Узбекистану. "Перемогу" Лукашенка визнали невизнані Абхазія і Південна Осетія.
Президент Туркменістану привітав Лукашенка з "інавгурацією".
Китай виступив із заявою, в якій підкреслюється "повага до вибору білоруського народу".
Грузія поки не озвучила свою позицію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Білорусі 23 вересня відбулася таємна "інавгурація" Олександра Лукашенка.
Україна, США і країни ЄС заявили про нелегітимність цієї "інавгурації".
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка і вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей були затримані.