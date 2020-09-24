Опубліковано список країн, що не визнали легітимність Лукашенка

Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

При цьому є держави, які визнали Лукашенка і привітали його з "інавгурацією".

Не визнають легітимність Лукашенка:

27 країн ЄС

Великобританія

США

Канада

Україна

Президент Росії Володимир Путін раніше вітав Лукашенка з "переобранням", окремого привітання з "інавгурацією" не було.

Також ще до церемонії Лукашенка привітали лідери Туреччини, Венесуели, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Узбекистану. "Перемогу" Лукашенка визнали невизнані Абхазія і Південна Осетія.

Президент Туркменістану привітав Лукашенка з "інавгурацією".

Китай виступив із заявою, в якій підкреслюється "повага до вибору білоруського народу".

Грузія поки не озвучила свою позицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL: