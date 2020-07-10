Опубліковано передсмертну записку мера Сеула: він визнав провину

Мер столиці Південної Кореї Сеула Пак Вон Сун, якого напередодні знайшли мертвим, у своїй передсмертній записці вибачився перед людьми і своєю сім'єю.

Як пише Yonhap News, джерело в адміністрації Сеула передало зміст записки до лікарні Сеульського університету, куди тіло мера перевезли після його виявлення і де влаштували місце для поминання.

Передсмертне послання виявили 9 липня на столі в кабінеті Пака Вон Суна в офіційній резиденції.

"Я винен перед усіма. Спасибі всім, хто йшов зі мною разом по життю. Я завжди відчуваю провину перед сім'єю, якій не зміг дати нічого, крім болю. Кремуйте мене і розвійте над могилою батьків. Прощайте всі", – йдеться в записці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поліцію звернулася дочка мера Сеула. Вона повідомила, що батько пішов з дому, залишивши записку, схожу на прощальну.

Пізніше Пак Вон Сун був виявлений мертвим в північній частині міста.