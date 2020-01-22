Оприлюднено 200 сторінок: США розсекретили документи про затримку допомоги Україні

У Білому домі за запитом правозахисної організації American Oversight опублікували документи, що стосуються затримок військової допомоги Україні адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляється на сайті організації. Всього у документі 193 сторінки.

"Адвокати президента Трампа заперечували в Сенаті у вівторок, стверджуючи, що документи абсолютно непотрібні для судового процесу про імпічмент, але ці документи не підтверджують дану позицію. Незважаючи на перешкоди, громадськість тепер може побачити ще більше доказів корупційної схеми президента. Обсяг опублікованого матеріалу і обсяг матеріалів, які все ще залишаються секретними, свідчать лише про те, скільки всього адміністрація приховала від Сенату та американської громадськості", – заявив виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

США розсекретили документи про затримку допомоги Україні Слово і діло

American Oversight надіслала кілька запитів в адміністративно-бюджетне управління Білого дому (ОМВ), щоб з'ясувати роль відомства у призупиненні військової допомоги Україні в рамках спроби президента Трампа тиснути на Україну для початку політичного розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Серед документів є електронні листи від в.о. директора Адміністративно-бюджетного управління Рассела Вута і заступника директора з питань національної безпеки ОМВ Майкла Даффі. Зокрема – один лист від Даффі в день дзвінка Трампа Зеленському 25 липня.

Як зазначає організація, обидва чиновники були "ключовими гравцями" у блокуванні допомоги Україні минулої осені.

Опубліковані документи "демонструють бурхливу діяльність" ОМВ протягом декількох днів у кінці червня 2019 року після публікації статті Washington Examiner про військову допомогу Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня Сенат США розпочав розгляд імпічменту Трампа.

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