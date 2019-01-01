Лидеры около 40 стран мира получили новогодние поздравления от президента России Владимира Путина в заявлении, опубликованном 30 декабря на сайте президентской администрации.

Среди них, однако, не оказалось политиков целого ряда держав. Их представители зачастую выступают с жесткой критикой в адрес России, которую они рассматривают в качестве агрессора, покушающегося на основы послевоенного международного порядка.

Оппоненты Путина

В числе тех, кто не был упомянут в новогоднем обращении на сайте Кремля, оказался президент Украины Петр Порошенко, обвиняющий Москву в ведении войны против украинского государства. Отношения между странами, испорченные в результате аннексии Крыма и перехода части Донбасса под контроль пророссийских сепаратистов, стали еще более напряженными после недавнего инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники в конце ноября захватили 24 украинских моряка, ранив нескольких из них. Все они, по данным Киева, во время пребывания в российской тюрьме объявили себя военнопленными. Западные страны призвали Россию освободить задержанных служащих ВМС Украины. Президент США Дональд Трамп отказался встречаться с Путиным, пока российские власти не освободят их. Украинские власти решили подать в Европейский суд по правам человека соответствующую жалобу на действия Москвы.

В списке поздравленных Путиным не оказалось и представителей стран Балтии. У Литвы, Латвии и Эстонии – бывших советских республик – сохраняются прохладные отношения с Москвой из-за кардинального различия в политических курсах. Именно в этих трех странах, а также в Польше размещен четырехтысячный контингент многонациональных сил НАТО, призванных сдержать вероятное российское наступление до прибытия основных сил.

Президент Литвы Даля Грибаускайте является одной из самых последовательных оппонентов Путина в Западной Европе. В марте этого года она отказалась поздравлять его с переизбранием на президентских выборах в марте этого года. В качестве официальной причины такого демарша было указанию, что Россия, по мнению литовского лидера, "не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран". Литва на данный момент является единственной страной, которая официально ввела санкции против России за захват украинских моряков. Россия не устает винить Литву в притеснениях русскоязычного населения, однако русский язык является одним из четырех, которые можно выбрать на сайте президента Литвы. Там же можно найти новогоднее поздравление Дали Грибаускайте на русском.

В свою очередь президент Латвии Раймондс Вейонис, вероятно, вызвал раздражение у Кремля, среди прочего, тем, что утвердил в этом году законодательные поправки о постепенном переводе школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. В интервью "Европейской правде" министр образования страны Карлис Шадурскис заявил, что реформа образования в Латвии призвана прекратить распространение российской пропаганды и дезинформации. Перспектива полного исчезновения в стране русскоязычных образовательных учреждений вызвала категорический протест со стороны Москвы.

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Эстонский ресурс ERR сообщает о том, что Путин поздравил главу эстонского государства Керсти Кальюлайд с Новым Годом и Рождеством. На сайте Кремля, однако, не содержится новогоднего послания в адрес этой страны. Наряду с Литвой и Латвией, Эстония серьезно обеспокоена возможностью повторения крымского сценария на собственной территории и попытками реваншизма со стороны путинской администрации, которая, как полагают некоторые, мечтает о расширении России до границ бывшего СССР. В сентябре этого года сообщалось о переговорах Таллина с США о возможном приобретении американских системах ПВО, которые, по мнению эстонских властей, могли бы защитить регион от атаки российской авиации и ракетных комплексов "Искандер".

В списке поздравленных Путиным лиц не оказалось представителей двух скандинавских стран – Дании и Швеции.

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В январе 2018 года глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен объявил о том, что "исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает". По этой причине в ближайшие шесть лет власти страны решили увеличить расходы на оборону более чем на 2 миллиарда долларов. В 2015 году российский посол в Дании заявлял, что страна может стать целью для возможной ядерной атаки Москвы в случае, если датское правительство решит влиться в систему противоракетной обороны НАТО. В 2018 году датское правительство, по сути, отказалось согласовывать маршрут газопровода "Северный поток - 2" через территориальные воды Дании.

В свою очередь шведский премьер-министр Стефан Лёвен заявлял этим летом о том, что "вслед за США и Францией" парламентские выборы в Швеции "неизбежно" станут объектом вмешательства со стороны России. В Москве эти слова вызывали "глубокое возмущение". В июле глава Минобороны РФ Серей Шойгу говорил о беспокойстве, которое вызывает "втягивание" Финляндии и Швеции в структуры НАТО. В ответ министр обороны Швеции Петер Хультквист раскритиковал российского коллегу за то, что тот, по его мнению, распространяет ложные заявления. "НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству", – говорил глава шведского оборонного ведомства.

Польские власти, пытающиеся договориться с президентом США Дональдом Трапом о создании в стране постоянной американской базы, тоже оказались за пределами списка поздравленных. Варшава не скрывает, что целью переговоров с Вашингтоном о размещении крупного американского воинского контингента является сдерживание "растущей угрозы со стороны России". Одновременно Польша стремится нейтрализовать влияние Кремля в экономическом пространстве. Польская сторона заключила с американцами долгосрочный договор на поставку сжиженного газа, призванного заменить российское топливо. Как и ряд других стран, включая США, Литву и Украину, Польша считает газовые трубопроводы из России инструментами ее геополитического влияния в отношении стран-потребителей.

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Не стал Путин поздравлять и власти Нидерландов. Именно их представители играют одну из лидирующих ролей в международной следственной группе, которая установила ответственность России за гибель малазийского лайнера над Донецкой областью в 2014 году. Ранее в этом году голландские и австралийские власти открыто объявили Москву виновной в крушении самолета рейса MH17. Именно в Нидерландах, как ожидается, состоится международный суд по этому делу. Такой вариант реализации правосудия рассматривается после того, как Кремль в Совбезе ООН наложил вето на создание международного трибунала в отношении катастрофы Боинга, который, по данным международного следствия, был сбит ракетой комплекса Бук, завезенного из России на подконтрольную пророссийским сепаратистам территорию. Наконец, именно нидерландские власти задержали предполагаемых российских шпионов в момент, когда они, как утверждается, пытались взломать базу данных Организации по запрещению химического оружия. По данным голландских спецслужб, разведка РФ пыталась тем самым повлиять на лабораторные исследования по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея и Юлии Скрипалей в Британии. Как и Лондон, Нидерланды, а также другие десятки других стран обвиняют российские спецслужбы в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" в английском городе Солсбери. Около 30 стран мира выслали более 150 российских дипломатов в знак протеста против того, что в Лондоне назвали "химической атакой" в отношении Соединенного Королевства.

В число тех, кто не получил поздравления от Путина, попала Австрия. Ее принято считать одной из немногих европейских держав, которые относятся к Москве если не как союзники, то, по крайней мере, нейтрально. Вена оказалась в небольшой группе стран-участниц Евросоюза, которые не стали высылать российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери. Апогеем персональной близости между лидерами двух стран стало появление Путина на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Позже, однако, австрийские власти объявили о поимке шпиона – бывшего военнослужащего, который, по их данным, в течение многих лет снабжал Москву важными сведениями о состоянии вооруженных сил Австрии. В результате риторика высказываний и характер дипломатических жестов Вены резко изменился: Кнайсль отменила запланированный визит в Россию, а премьер-министр страны Себастьян Курц, которого привыкли считать пророссийски настроенным и склонным смягчить санкции против России, потребовал от Москвы объяснений.

Решение не поздравлять Бельгию вполне могло возникнуть после недавнего заявления командующего оборонными операциями страны Карла Гиллиса. В декабре он высказал мнение, что Россия представляет для Запада более серьезную угрозу по сравнению с международным терроризмом. Накануне – в день публикации поздравления на сайте Кремля – СМИ сообщили о том, что из-за опасения шпионажа со стороны Москвы бельгийским военным, участвующим в зарубежных миссиях, могут запретить пользоваться смартфонами, на которые можно установить приложения с функцией геолокации. В начале января ожидается прибытие в Эстонию 250 бельгийских военных для участия в составе операции НАТО.

Румыния тоже не упомянута в кремлевском поздравительном обращении – вероятно, из-за того, что наряду с Польшей эта страна была избрана для размещения там новейших систем ПРО наземного базирования "Иджис". Как и модификация морского базирования, она способна перехватывать баллистические ракеты средней дальности. В Москве рассматривают эти системы в качестве угрозы для российского ядерного потенциала. В НАТО отрицают обвинения со стороны Кремля, настаивая, что "Иджис" предназначена для борьбы в первую очередь с иранскими баллистическими ракетами. На отношения между двумя странами повлияла и ситуация с задержанием топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан – румынскую гражданку, которую Россия обвинила в шпионаже в пользу Софии.

Вышеупомянутые обстоятельства не являются исчерпывающим объяснением того, почему Путин не стал уделять внимания этим странам в своем поздравительном обращении. Португалия, Болгария и другие державы, которые имеют с Москвой относительно теплые или, по крайней мере, спокойные отношения, не были поздравлены Кремлем. В то же время такие поздравления получили Канада, Великобритания, США и прочие страны, имеющие с Москвой весьма напряженные и даже фактически враждебные отношения.

"Союзники"

В первую очередь, однако, Путин поздравил традиционно дружественных Москве представителей стран, которые считаются "сателлитами" Москвы еще с советских времен. Список получивших поздравление лиц открывает президент Абхазии Рауль Хаджимба. Республика, входящая в состав Грузии, фактически не получила признания в качестве независимого государства. Запад и его союзники считают эту территорию фактически оккупированной Москвой. Поздравляя Хаджимбу первым, в Кремле, по всей видимости, сочли необходимым подчеркнуть готовность защищать – в том числе военным способом – Абхазию, отторгнутую от Грузии в результате пятидневной войны 2008 года. "Уходящий год был ознаменован десятой годовщиной признания Абхазии Российской Федерацией", – подчеркивает Кремль в своем сообщении, посылая, вероятно, сигнал о намерении оборонять и другие территории, на которых, как считается, располагаются российские военные объекты. Речь идет в первую очередь о районах Донецкой и Луганской областей, зачастую упоминаемых как "ДНР" и "ЛНР". Речь идет о непризнанных "народных республиках" Донбасса, которые с середины 2014 года управляются лояльными Москве сепаратистами при помощи, как считается, российских кадровых и отставных военнослужащих.

Аналогичным образом можно объяснить поздравительное послание в адрес Южной Осетии. С точки зрения международного сообщества эта область находится в том же статусе, что и Абхазия. В то же время Грузия пользуется поддержкой США, ЕС и их партнеров. В различных своих заявлениях – в том числе на уровне Европарламента – они подают Тбилиси сигналы дипломатической солидарности против Москвы, которую Европа обвиняет в милитаризации югоосетинских и абхазских территорий.

Помимо упомянутых выше непризнанных республик, возглавили список поздравленных Путиным стран Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Все они находятся в глубокой военно-политической, а порой и экономической зависимости от путинской администрации и состоят с ней в самых тесных отношениях.

Отдельно следует сказать о Молдове. Ее президент Игорь Додон, получивший поздравительное послание Путина, находится в жесткой оппозиции к проевропейскому парламенту. За весь срок его президентства Конституционный суд страны пять раз временно отстранял Додона от должности из-за решений, которые шли вразрез с политической повесткой правящих сил Молдовы. Своим новогодним обращением Кремль, по всей видимости, хотел высказать Додону благодарность за последовательное отстаивание интересов России.

Венесуэла, Сирия, Китай, Куба и Вьетнам, считающиеся традиционными партнерами Москвы, тоже присутствуют в списке поздравленных. Несмотря на то, что в заявлении Москвы Башар Асад упомянут в качестве сирийского президента, следует отметить, что Запад не считает его легитимным лидером Сирийской Арабской Республики, где на протяжении последних семи лет происходит фактически непрекращающийся вооруженный конфликт между правительством и оппозицией. Запад подозревает Москву в военных преступлениях на территории Сирии, а также считает ее ответственной за покрывательство химических атак сирийских войск.

Вопреки санкциям

В числе упомянутых в поздравлении Путина – лидеры Аргентины, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Индии, Испании, Италии, Южной Кореи, Монако, Словении, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Хорватии, Сербии, Южно-Африканской Республики, Японии и Канады. Почти все из перечисленных стран пятый год подряд придерживаются санкционного режима в отношении России, которую они винят в покушении на территориальную целостность Украины.

В список поздравленных попали США и Британия – страны, которые открыто обвиняют путинскую администрацию в обширной агрессии против международного порядка посредством таких действий, как вооруженное, политическое и электронное вмешательство в дела других стран. В новой американской стратегии национальной безопасности Россия признается одной из главных стратегических угроз для США. В свою очередь Лондон охарактеризовал отравление в Солсбери как нападение Москвы на Британию. Упоминание американского и британского лидеров в новогоднем обращении Кремля можно объяснить лишь тем, что Москва рассматривает их в качестве ключевых международных игроков, которых нельзя игнорировать ни при каких обстоятельствах.

"Российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности... Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", – сообщает Кремль в новогоднем послании.

В Конгрессе США, однако, уже в первые месяцы следующего года, по всей видимости, рассмотрят очередные санкции против Российской Федерации. Новые меры, как считается, окажутся еще более болезненными, поскольку могут ударить по операциям с российским госдолгом и экономическим отношениям с Россией. Вашингтон считает Москву нарушителем американского закона о нераспространении химического оружия, а также обвиняет ее в нарушении стратегического Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По этой причине Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД и вряд ли теперь откажется от подписания в будущем законопроекта о новых – "суровых", как говорят конгрессмены – санкциях против России.