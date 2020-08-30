Опозиція в Чорногорії оголосила про перемогу на виборах і падіння "30-річного режиму"
На виборах до парламенту Чорногорії лідирує найбільша опозиційна коаліція "За майбутнє Чорногорії" та інші опозиційні партії та рухи.
Про це повідомив Euronews з посиланням на дані exit poll. Правляча Демократична партія соціалістів може отримати на парламентських виборах близько 35%.
У той же час коаліції "За майбутнє Чорногорії" і "Мир – наша нація" разом претендують більше ніж на 45%.
Лідер блоку "За майбутнє Чорногорії" Здравко Крівокапіч заявив про зміну влади в країні.
"30-річний режим пав!", – сказав він.
Також політик повідомив, що готовий до об'єднання з іншими опозиційними партіями, щоб сформувати новий експертний уряд.
При цьому Крівокапіч висловив надію на швидку відставку президента Міло Джукановича, зазначивши, що не бажає з ним співпрацювати.
Всього за 81 місце в однопалатному парламенті боролися 11 партій і коаліцій. Скупщина обирається на чотири роки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборах президента Чорногорії в 2018 році переміг кандидат від DPS і колишній прем'єрміністр Міло Джуканович, якого раніше вважали "другом Кремля".