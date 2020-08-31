Опозиція в Чорногорії оголосила про перемогу на виборах і падіння "30-річного режиму"

На виборах в Чорногорії, за даними екзитполів, перемагає опозиція.

На виборах до парламенту Чорногорії лідирує найбільша опозиційна коаліція "За майбутнє Чорногорії" та інші опозиційні партії та рухи.

Про це повідомив Euronews з посиланням на дані exit poll. Правляча Демократична партія соціалістів може отримати на парламентських виборах близько 35%.

У той же час коаліції "За майбутнє Чорногорії" і "Мир – наша нація" разом претендують більше ніж на 45%.

Лідер блоку "За майбутнє Чорногорії" Здравко Крівокапіч заявив про зміну влади в країні.

"30-річний режим пав!", – сказав він.

Також політик повідомив, що готовий до об'єднання з іншими опозиційними партіями, щоб сформувати новий експертний уряд.

При цьому Крівокапіч висловив надію на швидку відставку президента Міло Джукановича, зазначивши, що не бажає з ним співпрацювати.

Всього за 81 місце в однопалатному парламенті боролися 11 партій і коаліцій. Скупщина обирається на чотири роки.

За даними екзитполів, опозиційні коаліції отримали понад 45% голосів. Twitter CeMI

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборах президента Чорногорії в 2018 році переміг кандидат від DPS і колишній прем'єрміністр Міло Джуканович, якого раніше вважали "другом Кремля".

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