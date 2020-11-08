Опозиція Грузії вийшла на протест із ультиматумом владі щодо виборів. Фото

Грузинська опозиція в неділю, 8 листопада, розпочала акцію протесту в центрі Тбілісі з вимогою призначити нові парламентські вибори.

Лідери опозиції вважають, що підсумки виборів 31 жовтня, на яких більшість отримала керівна партія "Грузинська мрія", були сфальсифіковані, передає Rustavi2.

Мітинг у Тбілісі Новини-Грузія

Політики та їхні прихильники поставили низку ультиматумів: провести нові вільні та справедливі вибори, звільнити всіх політв'язнів, а також відправити у відставку главу ЦВК Грузії Тамар Жванію.

Крім того, в знак протесту багато кандидатів у депутати від опозиції відмовляються отримувати мандати.

Один із лідерів "Єдиного національного руху" Ніка Мелія заявив на акції протесту, що опозиція дає керівній партії час до 20:00, щоб заявити про готовність почати переговори про висунуті пункти.

"Наш протест завершиться, коли влада виконає нашу вимогу про призначення нових парламентських виборів", – заявив на мітингу один із лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.

Протестувальник Новини-Грузія

На мітинг вийшли тисячі людей. Долучилися до протесту і жителі регіонів. Так, на акцію в Тбілісі приїхали з Кутаїсі, Поті, Зугдіді, Марнеулі, Горі, інших міст.

Попередньо, якихось інцидентів на мітингу в Тбілісі не було.

Акція опозиції Новини-Грузія

У Грузії відбулася акція прихильників опозиції Новини-Грузія

"Грузинська мрія" зі свого боку заявила, що не сприймає всерйоз ультиматум опозиційних партій, передають "Новости-Грузия".

"Ми не сприймаємо це серйозно. Я сподіваюся, що дуже скоро вони усвідомлять абсурдність своїх позицій і зрозуміють, що опиняться в політичному тупику. Я сподіваюся, що вони повернуться до режиму виборів, а трохи пізніше до парламентського життя", – сказав віцеспікер парламенту від більшості Георгій Кахіані.

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