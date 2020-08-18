Опозиція Білорусі виступила за дружбу з Росією та ЄС

Білоруська опозиція виступила за дружбу з РФ і ЄС.

Координаційна рада білоруської опозиції виступає за збереження дружніх відносин і з Росією, і з Європейським Союзом.

Про це заявили члени ради на прес-конференції 18 серпня. Вони також закликали Москву і Брюссель виступити гарантом безпеки опозиції.

Довірена особа Світлани ТихановськоЇ Ольга Ковалькова уточнила, що Координаційна рада створена для передачі влади і діє згідно з Конституцією.

"Ми діємо тільки законними ненасильницькими методами", – підкреслила вона.

У свою чергу білоруський дипломат, екс-міністр культури Павло Латушко, напередодні звільнений з поста генерального директора Національного академічного театру імені Янки Купали зазначив, що опозиція не зацікавлена в погіршенні відносин з Росією.

"Останнім політиком в Білорусі буде той, хто побудує стіну між нами і Росією. Співпраця з Росією – економічне, торговельне відповідає прагматичним інтересам Білорусі, також як і співпраця з Європейським Союзом", – сказав він.

Латушко закликав Москву і Брюссель стати гарантами безпеки Координаційної ради.

"Ці гарантії абсолютно необхідні. Тут важлива роль наших сусідів Росії і ЄС, це відповідає й інтересам Москви і Брюсселя. В іншому випадку, якщо координаційну раду не отримає гарантій безпеки, постане питання довіри людей", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час наради з членами Ради безпеки Олександр Лукашенко звинуватив опозицію в захопленні влади в країні, назвавши її "нацистами" і пригрозив "остудити деякі гарячі голови".

Він розкритикував пропозиції Координаційної ради з низки напрямків розвитку країни і доручив уряду підготувати висновки про можливі наслідки програми опозиції.

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