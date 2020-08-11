Опозиція Білорусі вимагатиме від світу визнання Тихановської президенткою, – Цепкало

Експретендент на пост глави Білорусі Валерій Цепкало заявив, що опозиція вимагатиме від міжнародної спільноти визнання Світлани Тихановської президенткою країни.

На його думку, на головну опонентку Лукашенка на виборах "тиснули через її чоловіка", який перебуває в ув'язненні. Про це повідомляють РИА Новости.

"Природно, визнання Тихановської президенткою – це ми будемо вимагати від міжнародної спільноти", – підкреслив Цепкало.

Він також анонсував, що білоруська опозиція вже створює "Комітет національного порятунку" й пізніше запропонує увійти в нього Тихановській.

Крім цього, Цепкало додав, що особисто має намір вимагати у влади амністії всіх політичних в'язнів і тих, хто був заарештований за "економічними" статтями в Білорусі.

Читайте текстову трансляцію OBOZREVATEL про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням. А також всі подробиці про протести, які сколихнули країну після цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі на фоні протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово залишати роботу, натомість вони вийшли на вулиці, продовжуючи мітингувати. Серед іншого, білоруси прагнуть домогтися визнання Світлани Тихановської президенткою країни.