Чому Трамп не хоче визнавати свою поразку? Справа не тільки у втраті президентського крісла і маси привілеїв, справа в тому, що він втрачає набагато більше, ніж ви можете собі уявити.

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Первое и самое главное – он теряет неприкосновенность и становится обычным гражданином, которого можно засудить. Прокурор штата Нью-Йорк и ряд банков ждут этого часа почти 4 года. Самая большая проблема у Трампа возникнет уже в следующем году с Deutsche Bank, который намерен получить обратно выданные Трампу кредиты под гарантии ВТБ (читайте – гарантии правительства РФ), а это более 2 миллиардов долларов, которых у Трампа просто нет.

Это значит – банки будут арестовывать его бизнес недвижимость, все его башни и гольф клубы. Пока Трамп был президентом самой мощной державы мира, он имел иммунитет от такого рода "наездов" и вот приходит час, когда он становится "голым королем". Без денег и недвижимости он никому не интересен, ни Мелании, ни даже своим детям, воспитанными в стремлении любыми путями и способами "урвать" жирный косок пирога либо от рынка либо от бюджета. Но рано или поздно красивая жизнь заканчивается, если она не подкреплена никакими моральными устоями.

Трамп был абсолютно уверен в своей победе, он не сомневался ни на минуту, что может проиграть Байдену, навесив на него какие-то только возможно ярлыки – от коррупционера до коммуниста. Не помогло. Народ перестал верить своему президенту, совравшего 20 тысяч раз за время своего президентства. Каждый день либо в Твиттере, либо в выступлениях Трамп выдавал ложные посылы. К этому все уже привыкли, однако не забыли. Теперь он мечется, как смертельно раненый зверь, не способный уже никого ни укусить, ни убить. Американская избирательная система устроена так, что она абсолютно не зависит от Белого дома и Вашингтона. Все решают законы штатов и их жители. Есть четкий регламент и установленные сроки, после которых никакие претензии по результатам выборов никто даже не возьмет в руки. Трамп это отлично знает, однако не желает с этим смириться. Его неприятие победы Байдена вредит репутации всей республиканской партии и его личной, хотя Трампу все теперь безразлично. Самое интересное, что в споре о фальшивых голосах неожиданно выяснилось, - "мертвые души" обнаружились среди проголосовавших за Трампа! Пересчет бюллетеней может дать обратный эффект – Трамп не получит, а потеряет голоса.

Кое-то из политических обозревателей и читателей в соцсетях выразил озабоченность касательно увольнения на днях главы Пентагона Марка Эспера, который не подчинился приказу президента участвовать летом в параде в его поддержку, а также вывести армию для подавления беспорядков на улицах городов. Они усмотрели в этом подготовку Трампом государственного переворота. Должен их успокоить – это невозможно в Соединенных Штатах. Это обыкновенная жалкая месть. Даже если Трамп поставит во главе Пентагона и ФБР лояльных ему людей и отдаст приказ – защищать его после дня инаугурации президента Байдена, ни один офицер не выполнит это распоряжение. Америка живет по закону, а не по указу бывшего президента. До окончания этого театра осталось совсем немного времени. 30 ноября будут подсчитаны все бюллетени в спорных штатах, 8 декабря эти бюллетени сертифицируют, а 16 декабря соберется Коллегия выборщиков и вынесет свой вердикт – президент США Джозеф Байден. Трамп как-то заявил, что он не покинет Белый дом. 20 января после полудня он станет обыкновенным гражданином, а в ночь на 21 января в случае его неподчинения, спецназ арестует его в Белом доме и на вертолете доставит в тюрьму с наивысшим уровнем охраны. После чего наутро состоится суд, который вынесет решение – оставить ли Трампа в заключении до окончательного разбирательства и представляет ли он угрозу для национальной безопасности?

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