ООН звернулася до Лукашенка через придушення протестів у Білорусі
В ООН засудили придушення силовиками протестних мітингів у Білорусі та закликали звільнити затриманих осіб.
Таку заяву зробила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет, передає Al Jazeera. Вона зазначила, що в Білорусі зобов'язані розслідувати факти зловживання владою під час подій після виборів президента.
В ООН підкреслили, що застосування силовиками гумових куль, водометів, світлошумових гранат є неприпустимими
"Я нагадую білоруській владі, що застосування сили під час протестів завжди має бути винятковим запобіжним заходом. Треба чітко розмежовувати осіб, які несуть загрозу, і мирних протестуючих, проти яких насильство є неприйнятним", – акцентувала Бачелет.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після закінчення голосування на виборах президента, почалися масові протести. Силовики застосовували гумові кулі і світлошумові гранати.
Опозиційний кандидат Світлана Тихановська звернулася до силовиків, закликавши їх припинити розгін протестуючих.
Опозиційні сили Білорусі про публікували в мережі свої вимоги і подальший план дій.