ООН звернулася до Лукашенка через придушення протестів у Білорусі

В ООН засудили придушення силовиками протестних мітингів у Білорусі та закликали звільнити затриманих осіб.

Таку заяву зробила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет, передає Al Jazeera. Вона зазначила, що в Білорусі зобов'язані розслідувати факти зловживання владою під час подій після виборів президента.

В ООН підкреслили, що застосування силовиками гумових куль, водометів, світлошумових гранат є неприпустимими

"Я нагадую білоруській владі, що застосування сили під час протестів завжди має бути винятковим запобіжним заходом. Треба чітко розмежовувати осіб, які несуть загрозу, і мирних протестуючих, проти яких насильство є неприйнятним", – акцентувала Бачелет.

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