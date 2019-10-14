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15 жовтня • оновлено в 02:00
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ООН зловила Путіна на підлості з росіянами в Криму: в чому справа

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ООН офіційно визнала порушення Росією Женевських конвенцій в окупованому Криму.

Про це повідомив генсек організації Антоніу Гутерріш під час доповіді про ситуацію з правами людини на півострові. Постпред України при ООН Володимир Єльченко, в свою чергу, подякував дипломатам за таку позицію, передає Укрінформ.

"Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і ознакою спроб змінити демографічну структуру Криму", - пояснив Єльченко.

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Він зазначив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупантів.

Володимир Єльченко

Володимир Єльченко

ukrinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генсек ООН виставив вимоги Україні щодо Криму, закликавши спростити процедуру відвідування півострова, а також доступу його жителів до всіх держпослуг, що надаються в інших частинах країни.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Єльченко
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