|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

ООН запропонували згноїти трупи через голодуючих у КНДР

965Читати матеріал російською

В ООН внесли пропозицію припинити бальзамувати тіла померлих північнокорейських лідерів Кім Ір Сена і Кім Чен Іра.

З такою ініціативою виступив японський правозахисник Кен Като, заявивши, що необхідні для бальзамування компоненти – це предмети розкоші, оскільки не призначені для поліпшення життя і добробуту звичайних жителів країни, пише The Telegraph.

"Я хочу змусити Північну Корею годувати своїх людей замість того, щоб витрачати щорічно десятки тисяч доларів на мертвих у мавзолеї, ядерну зброю або ракети", – зазначив він.

Новини
Провал переговорів Трампа і Кім Чен Ина: КНДР озвучила свою мету

У зв'язку з цим Като попросив ООН почати розслідування щодо контрабанди хімічних речовин у КНДР із Росії в порушення заборони щодо постачання предметів розкоші.

Додамо: раніше ЗМІ повідомляли, що за мертвими тілами екс-лідерів КНДР стежать російські фахівці, які приїжджають у країну і дивляться, щоб останки не розкладалися. Зазначається, що Північній Кореї така процедура щорічно обходиться в майже 400 тисяч доларів.

Згідно зі звітом ООН за березень 2019 року, нині приблизно 11 мільйонів північнокорейців (близько 43% населення) потребують гуманітарної допомоги.

Північна Корея

Північна Корея

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію викрили в порушенні міжнародних торгових санкцій – РФ передавала пальне Північній Кореї.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Північна Корея
Тег
ООН
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Это же СКРЕПЫ! Это святое!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки