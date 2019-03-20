ООН запропонували згноїти трупи через голодуючих у КНДР

В ООН внесли пропозицію припинити бальзамувати тіла померлих північнокорейських лідерів Кім Ір Сена і Кім Чен Іра.

З такою ініціативою виступив японський правозахисник Кен Като, заявивши, що необхідні для бальзамування компоненти – це предмети розкоші, оскільки не призначені для поліпшення життя і добробуту звичайних жителів країни, пише The Telegraph.

"Я хочу змусити Північну Корею годувати своїх людей замість того, щоб витрачати щорічно десятки тисяч доларів на мертвих у мавзолеї, ядерну зброю або ракети", – зазначив він.

У зв'язку з цим Като попросив ООН почати розслідування щодо контрабанди хімічних речовин у КНДР із Росії в порушення заборони щодо постачання предметів розкоші.

Додамо: раніше ЗМІ повідомляли, що за мертвими тілами екс-лідерів КНДР стежать російські фахівці, які приїжджають у країну і дивляться, щоб останки не розкладалися. Зазначається, що Північній Кореї така процедура щорічно обходиться в майже 400 тисяч доларів.

Згідно зі звітом ООН за березень 2019 року, нині приблизно 11 мільйонів північнокорейців (близько 43% населення) потребують гуманітарної допомоги.

Північна Корея

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію викрили в порушенні міжнародних торгових санкцій – РФ передавала пальне Північній Кореї.

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