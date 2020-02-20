В ООН влаштували дебати щодо агресії Росії: онлайн-трансляція

У четвер, 20 лютого, стартувало пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо пункту порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України".

Дискусію вирішили провести в 6 річницю початку збройної агресії РФ в українському Криму. Нагадали також про розстріли Небесної Сотні на Майдані (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На засіданні виступив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. "Цей день 2014 року залишиться в історичних книгах і записах як день, коли постійний член Ради приніс війну, смерть і руйнування в повсякденне життя моїх співвітчизників", – заявив він із трибуни.

В ООН влаштували дебати щодо агресії Росії Дзеркало тижня

"Відсутність адекватного реагування на зростаючу ступінь безкарності за ці порушення призвела до прецеденту глобального масштабу6 сьогодні жоден з нас не може відчувати себе в безпеці і під захистом Статуту Організації Об'єднаних Націй, якщо ми не змінимо ситуацію", – продовжив він.

Пристайко також навів тривожну статистику. "Близько 44 000 кв. км – або близько 7% території України – під іноземною окупацією, що є кричущим порушенням Статуту ООН. Понад 14 тисяч людей вбито і більше 27 тисяч поранені. Близько двох мільйонів жителів Криму і Донбасу були змушені покинути свої будинки", – обурився представник України.

Далі виступив представник Естонії, який озвучив спільну позицію країн Північної Європи та Балтії.

"Я маю честь виступати від 8 країн: Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та Естонії. Сьогодні 6 років після трагічних подій на Майдані і початку агресії Росії. Країни Балтії підтверджують свою підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму і віддані політиці Євросоюзу, включаючи обмежувальні заходи проти Росії. Закликаємо РФ дотримуватися суверенітету України!" – заявив він.

"Росія явно порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Країни Північної Європи і Балтії закликають РФ виконувати свої зобов'язання", – додав представник Естонії.

Він також попередив, що війна на Донбасі – загроза для всієї Європи. Дипломат висловив співчуття Україні у зв'язку з трагічним нападом найманців Росії на ЗСУ під Золотим.

Наступним перед Генасамблеєю виступив представник Євросоюзу. Він висловив беззастережну підтримку Україні в зв'язку з агресією з боку Москви.

"Незаконна анексія Криму – прямий виклик міжнародній безпеці. ЄС підтверджує засудження таких порушень з боку Росії, ми будемо і далі продовжувати обмежувальні заходи. Це глобальна проблема. Росія порушила цілий ряд міжнародних угод. Ми будемо підтримувати стійкість України і реформи в Україні", – заявив він.

"Ми будемо працювати над збереженням українського суверенітету в усіх міжнародних організаціях: ОБСЄ, Раді Європи, ООН. Російська мілітаризація Кримського півострова, як і раніше, негативно позначається на безпеці в чорноморському регіоні і за його межами. Закликаємо Росію забезпечити прохід через Азовське море. Невиправдане застосування сили проти українських моряків 25 листопада 2018 року і будівництво Керченського моста стало порушенням суверенітету України. Настійно закликаємо Росію негайно звільнити 4 моряків України, які незаконно утримуються", – додав дипломат.

Представник Коста-Ріки запропонував створити в Україні миротворчу місію для вирішення воєнного конфлікту. Він закликав Раду безпеки виконати свої зобов'язання і припинити бойові дії в Україні.

Висловили солідарність України також представники Швейцарії та Ліхтенштейну.

Став на захист офіційного Києва також і представник Канади. "На Донбасі триває єдиний в Європі активний військовий конфлікт. Постраждали люди похилого віку і діти. Десятки тисяч людей загинули. Зберігаються порушення і сьогодні", – сказав він, також висловивши співчуття через трагедію під Золотим.

"Настійно закликаємо Росію виконувати Мінські угоди і використовувати свій вплив на бойовиків, щоб припинити конфлікт!" – додав він.

Представник Франції, який виступив наступним, також засудив агресію Росії. "РФ дуже серйозно порушила принципи і цілі ООН. Незаконна анексія Криму привела до масштабних порушень прав людини. Людей саджають у тюрми. Ми закликаємо Росію відмовитися від політики тероризувати тих, хто не визнає анексію півострова!" – озвучив він.

Дипломат від Німеччини був ще категоричнішим. "Ми не можемо і не погодимося з тим, що такі порушення допускає член Радбезу ООН. Німеччина твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ситуація на сході України і на Кримському півострові залишаються питаннями, які найбільш гостро стоять в сфері безпеки в Європі. Особливо стурбовані нападками на кримських татар", – сказав він.

"У терміновому порядку потрібно припинити вогонь. Закликаємо безпосередньо Росію повністю взяти на себе відповідальність і використати своє істотний вплив на сепаратистів. Настав час для того, щоб Росія відповіла на кроки України", – підкреслив він.

Представник Словаччини також розкритикував Росію і назвав Україну "найбільшим сусідом і другом його країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 18 лютого, Рада Безпеки ООН провела засідання в зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Россіі.США, Британія, Франція, Німеччина, Естонія та інші країни висловили підтримку Україні, рішуче засудивши підлі провокації Путіна і його маріонеток на Донбасі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!