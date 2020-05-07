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7 травня • оновлено в 12:42
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ООН порахувала найманців ПВК "Вагнера" в Лівії

3.1т
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У Лівії можуть бути задіяні від 800 до 1200 найманців із російської приватної військової компанії "Вагнера". Всі вони підтримують наступ командувача "Лівійської національної армії" Халіфи Хафтара.

Про це повідомляє агентство AP. Зазначається, що дані вперше підтвердили представники ООН у поки неоприлюдненій доповіді незалежних спостерігачів.

За їхньою інформацією, російські найманці допомагають силам Хафтара з обслуговуванням і ремонтом техніки, а також беруть участь у бойових операціях.

Найманців Росії засікли в Лівії: ООН вперше підтвердила втручання

Окрім всього іншого, спостерігачі встановили, що члени ПВК "Вагнера" надають підтримку як навідники артилерії та авіації, снайпери та фахівці із радіоелектронної боротьби.

До того ж в ООН з'ясували, що російські найманці перебувають у Лівії з жовтня 2018 року. За їхніми даними, присутність ПВК значно підсилила війська Хафтара. Також стверджується, що в країні є й інша приватна охоронна компанія – "Російські системи безпеки". Її члени нібито здійснюють обслуговування та ремонт військової авіації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в уряді національної згоди Лівії заявили, що російські найманці з так званої приватної військової компанії "Вагнера" застосували хімічну зброю в столиці країни Тріполі.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Лівія
Теги
ПВК Вагнер приватні військові компанії (ПВК) ООН
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