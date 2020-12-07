В ООН підтримали резолюцію про проблему мілітаризації Криму: РФ закликали піти з півострова
Понад 60 країн Організації Об'єднаних Націй (ООН) підтримали проєкт посиленої резолюції щодо проблеми мілітаризації Росією українського окупованого Криму.
Голосування відбулося в понеділок, 7 грудня, на засіданні Генасамблеї. Трансляція велася на офіційному сайті Організації (щоб подивитися текст документа, доскрольте сторінку до кінця).
За резолюцію висловилися 63 країни, проти – 17, ще 62 держави утрималися.
Проти проголосували РФ, а також:
Вірменія;
Білорусь;
Сербія;
Сирія;
Венесуела;
Зімбабве;
Камбоджа;
Китай;
Куба;
КНДР;
Киргизстан;
Лаос;
М'янма;
Нікарагуа;
Іран.
Текст документа A/75/L.38/Rev.1 ("Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів") опублікувала пресслужба на сайті ООН.
У тексті зазначається, що Організація "засуджує тимчасову окупацію Російською Федерацією частини території України". Крім того, РФ не виконує міжнародних резолюцій і рішень.
Організація вкотре підтвердила незаконність окупації. Зокрема, в ООН нагадали, що "жодне територіальне надбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними".
Крім того, в ООН глибоко стурбовані незаконним захопленням Росією колишніх сховищ ядерної зброї в Криму. Це може створити загрозу регіональній і глобальній безпеці, сказано в тексті.
Увага звертається і на "тривалу дестабілізацію ситуації" через постачання до Криму російських систем озброєнь.
Тож ООН "настійно закликає Російську Федерацію як державу-окупанта негайно, повністю й беззастережно вивести свої збройні сили з Криму та негайно припинити тимчасову окупацію території України".
Міжнародне співтовариство закликали посилити взаємодію для тиску на РФ.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, Україна" ООН засудила незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації на окупованому півострові.