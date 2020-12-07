В ООН підтримали резолюцію про проблему мілітаризації Криму: РФ закликали піти з півострова

Понад 60 країн Організації Об'єднаних Націй (ООН) підтримали проєкт посиленої резолюції щодо проблеми мілітаризації Росією українського окупованого Криму.

Голосування відбулося в понеділок, 7 грудня, на засіданні Генасамблеї. Трансляція велася на офіційному сайті Організації (щоб подивитися текст документа, доскрольте сторінку до кінця).

"За" резолюцію висловилися 63 країни, проти – 17, ще 62 держави утрималися.

Проти проголосували РФ, а також:

Вірменія;

Білорусь;

Сербія;

Сирія;

Венесуела;

Зімбабве;

Камбоджа;

Китай;

Куба;

КНДР;

Киргизстан;

Лаос;

М'янма;

Нікарагуа;

Іран.

Текст документа A/75/L.38/Rev.1 ("Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів") був опублікований пресслужбою на сайті ООН.

У тексті зазначається, що Організація "засуджує тимчасову окупацію Російською Федерацією частини території України". Крім того, РФ не виконує міжнародних резолюцій і рішень.

Організація вчергове підтвердила незаконність окупації. Так, в ООН нагадали, що "жодне територіальне надбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними".

Крім того, в ООН глибоко стурбовані незаконним захопленням Росією колишніх сховищ ядерної зброї в Криму. Це може створити загрозу регіональній і глобальній безпеці, сказано в тексті.

Увага звертається і на "тривалу дестабілізацію обстановки" через постачання до Криму російських систем озброєнь.

Таким чином, ООН "настійно закликає Російську Федерацію як державу-оккупанта негайно, повністю та беззастережно вивести свої збройні сили з Криму й негайно припинити тимчасову окупацію території України".

Міжнародне співтовариство закликали посилити взаємодію для тиску на РФ.

Пропонуємо ознайомитися з повним текстом:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна" ООН засудила незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації на окупованому півострові.