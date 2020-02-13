Онук Назарбаєва, який покусав копа в Лондоні, зібрався "здати" Кремль

Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан Назарбаєв попросив у Великобританії політичного притулку.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Facebook. При цьому він поскаржився на величезний тиск з боку своєї сім'ї.

Айсултан Назарбаєв з дідусем "Газета.ру"

"Уся справа в тому, що я володію інформацією про високомасштабну корупцію між урядом Росії і Казахстану. Я кажу про мільярди доларів США, вкрадених у народу Казахстану. Я опинився у центрі цієї жадібності і ненаситності моєї сім'ї, а зокрема, моєї мами (Дариги Назарбаєвої з її її чоловіком Кайратом Шаріпбаєвим)", – сказав він.

Він також пообіцяв, що всі деталі можна буде прочитати в його інтерв'ю Times.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому році Айсултан Назарбаєв зробив спробу самогубства в Лондоні, а потім накинувся на поліцейського і покусав його.

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