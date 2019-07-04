Онук Назарбаєва вчинив спробу суїциду і покусав поліцейського в Лондоні

Онук експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва вчинив спробу самогубства в Лондоні (Великобританія), а потім накинувся на поліцейського.

28-річний Айслутан Назарбаєв вкусив правоохоронця, який намагався перешкодити його суїциду. Таку інформацію надали в Скотленд-Ярді, пише РБК.

"Онук колишнього президента Казахстану Айсултан Назарбаєв дійсно намагався накласти на себе руки в квартирі незнайомця в районі Ковент-Гарден та вкусив поліцейського", – уточнили лондонські правоохоронці.

Інцидент трапився ще в червні, але поліція Британії тривалий час не підтверджувала і не спростовувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ щодо спроби самогубства.

Айсултан Назарбаєв EADaily

Айсултан Назарбаєв є молодшим сином дочки колишнього президента Казахстану Дариги Назарбаєвої. Її батько правив країною з 1990 по 2019. 20 березня, через день після оголошення про відставку з поста президента, дочка Назарбаєва стала головою сенату Казахстану.

Як писав OBOZREVATEL, після призначення Дариги Назарбаєвої, старшої дочки колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, новим спікером сенату парламенту Казакстан, в мережі згадали її скандальну заяву про дітей з інвалідністю.

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